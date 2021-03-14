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Стартовые составы на матч Заря - Динамо. Цыганков в старте, Попов - в запасе

Премьер-лига
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Команда Скрипника принимает подопечных Луческу

Стартовые составы на матч Заря - Динамо. Цыганков в старте, Попов - в запасе

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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В рамкахз 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" примет киевское "Динамо".

Стали известны стартовые составы команд на эту игру.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Запасные: Бойко, Сидклей, Попов, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Родригеш, Супряга.

"Заря": Василь, Леовижилдо, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.

Запасные: Мацапура, Цвек, Цыганик, Иванисеня, Казаков, Лунев, Хомченовский, Громов, Шахаб.

Поединок пройдет в Запорожье. Начало встречи - 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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