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Стартовые составы на матч Заря - Динамо. Цыганков в старте, Попов - в запасе
Команда Скрипника принимает подопечных Луческу
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В рамкахз 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" примет киевское "Динамо".
Стали известны стартовые составы команд на эту игру.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Буяльский, Беседин.
Запасные: Бойко, Сидклей, Попов, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Родригеш, Супряга.
"Заря": Василь, Леовижилдо, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кабаев, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.
Запасные: Мацапура, Цвек, Цыганик, Иванисеня, Казаков, Лунев, Хомченовский, Громов, Шахаб.
Поединок пройдет в Запорожье. Начало встречи - 17:00.
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