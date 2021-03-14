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Без Тайсона и Марлоса, но с Кривцовым-капитаном. Шахтер объявил состав на матч с Десной
Витао не попал в заявку
Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" будет противостоять "Десне" в рамках 18-го тура УПЛ на "Олимпийском" в Киеве. Наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:
Трубин - Додо, Кривцов (К), Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.
⚒ Состав «Шахтера» на матч Премьер-лиги с «Десной» ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 14, 2021
Следите за игрой #ШахтерДесна онлайн: https://t.co/1FY5rlNKhP. pic.twitter.com/FTs0KlD7XK
По сравнению с матчем против "Ромы" португальский наставник сделал три изменения в стартовом составе. С первых минут не появятся Тайсон, Марлос и Витао.
"Десна" начнет в следующем составе:
Паст - Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой - Калитвинцев, Огиря, Чепурненко, Гуцуляк - Тотовицкий - Картушов.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть
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