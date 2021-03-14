Без Тайсона и Марлоса, но с Кривцовым-капитаном. Шахтер объявил состав на матч с Десной

"Шахтер" будет противостоять "Десне" в рамках 18-го тура УПЛ на "Олимпийском" в Киеве. Наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов (К), Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.

По сравнению с матчем против "Ромы" португальский наставник сделал три изменения в стартовом составе. С первых минут не появятся Тайсон, Марлос и Витао.

"Десна" начнет в следующем составе:

Паст - Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой - Калитвинцев, Огиря, Чепурненко, Гуцуляк - Тотовицкий - Картушов.