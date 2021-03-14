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Без Тайсона и Марлоса, но с Кривцовым-капитаном. Шахтер объявил состав на матч с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Витао не попал в заявку

Без Тайсона и Марлоса, но с Кривцовым-капитаном. Шахтер объявил состав на матч с Десной

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" будет противостоять "Десне" в рамках 18-го тура УПЛ на "Олимпийском" в Киеве. Наставник "горняков" Луиш Каштру выбрал следующий состав на игру:

Трубин - Додо, Кривцов (К), Матвиенко, Исмаили - Антонио, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Мораес.

По сравнению с матчем против "Ромы" португальский наставник сделал три изменения в стартовом составе. С первых минут не появятся Тайсон, Марлос и Витао.

"Десна" начнет в следующем составе:

Паст - Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой - Калитвинцев, Огиря, Чепурненко, Гуцуляк - Тотовицкий - Картушов.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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waleo (Киев)
14.03.2021 в 16:27
Удачи Десне!
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