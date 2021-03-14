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Марьян Швед: У меня было две возможности перейти в Динамо

Премьер-лига
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Но для вингера есть только один клуб в Украине

Марьян Швед: У меня было две возможности перейти в Динамо

Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед рассказал, что был близок к переходу в киевское "Динамо".

– Если бы вы когда-нибудь вернулись в Украину и сыграли за украинский клуб, какой бы вы выбрали?

– На самом деле у меня даже было две возможности перейти в "Динамо". Но в Украине для меня есть только один клуб, – рассказал Швед.

Права на 23-летнего принадлежат "Селтику", а за бельгийский клуб Марьян выступает на правах аренды.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Источник:
KARPATY LVIV NACHRICHTEN

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