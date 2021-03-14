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Перед началом матча против Десны Бондарь поменял в составе Исмаили

Премьер-лига
(1 голосов)

Травма стала причиной замены

Перед началом матча против Десны Бондарь поменял в составе Исмаили

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" примет "Зарю" в рамках 18-го тура чемпионата Украины.

Непосредственно перед стартовым свистком в основном составе "горняков" произошла замена. Валерий Бондарь вошел в стартовую одиннадцатку вместо Исмаили. Бразильский защитник хромал на предматчевой разминке.

Валерий займет место центрального защитника, а Николай Матвиенко сместится на левый фланг защиты.

Поединок уже начался. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Валерий Бондарь
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