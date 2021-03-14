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Перед началом матча против Десны Бондарь поменял в составе Исмаили
Травма стала причиной замены
Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" примет "Зарю" в рамках 18-го тура чемпионата Украины.
Непосредственно перед стартовым свистком в основном составе "горняков" произошла замена. Валерий Бондарь вошел в стартовую одиннадцатку вместо Исмаили. Бразильский защитник хромал на предматчевой разминке.
???? Вместо Исмаили в стартовом составе выйдет Валерий Бондарь.#ШахтерДесна https://t.co/0FMsPz3CfD— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 14, 2021
Валерий займет место центрального защитника, а Николай Матвиенко сместится на левый фланг защиты.
Поединок уже начался. Текстовую трансляцию можно посмотреть
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