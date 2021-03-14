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Маркевич: Не скажу, что это был провальный матч. Игра с Колосом была равной

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" прокомментировал поражение от "Колоса"

Маркевич: Не скажу, что это был провальный матч. Игра с Колосом была равной

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполь" Остап Маркевич подвел итоги разромного поражения от "Колоса" в матче 18-го тура УПЛ.

"Не могу сказать, что это был провальный матч, как могло показаться, глядя на итоговый счет. На мой взгляд, игра была равной. Но сказался опыт игроков "Колоса" в завершающей фазе атак. Хорошая игра, хороший футбол. Да, были ошибки с нашей стороны.

Я уже неоднократно говорил, у нас есть талант, но, к сожалению, еще не очень крепкая психология. Будем работать над этим. Как раз в таких ситуациях и формируется настоящий характер — в такой неудачный период в жизни нужно собраться в крепкий кулак и продолжать идти вперед с высоко поднятой головой. Именно это есть самый важный момент в становлении молодых футболистов. В будущее мы смотрим с оптимизмом.

Возможно, мы где-то приучили наших болельщиков к тому, что, играя на выезде, мы набираем очки. Но все-таки очень сложно за один сезон создать команду — я об этом неоднократно говорил. В прошлом году клуб сделал шаг в сторону обновления и омоложения команды. Но футболисты очень молоды и им нужен опыт и время. Время тренировочной работы и игровое время", - рассказал наставник "моряков".

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Остап Маркевич
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.03.2021 в 19:55
Остап Миронович, от нащо ти взагалі пішов туди працювати? Прекрасно ж знав, що це не самостійний клуб, а відверта фарм-база. Який досвід там можна здобути, які там взагалі можуть бути цілі та завдання, якщо ти не знаєш, кого тобі завтра наказом пришлють від старшого брата, а кого заберуть?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 17:55
Та можешь вообще ничего не говорить. Кому это нужно?
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
14.03.2021 в 17:50
А что тогда провальный матч? 1:8?
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+2
0


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