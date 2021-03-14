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Маркевич: Не скажу, что это был провальный матч. Игра с Колосом была равной
Наставник "моряков" прокомментировал поражение от "Колоса"
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Мариуполь" Остап Маркевич подвел итоги
"Не могу сказать, что это был провальный матч, как могло показаться, глядя на итоговый счет. На мой взгляд, игра была равной. Но сказался опыт игроков "Колоса" в завершающей фазе атак. Хорошая игра, хороший футбол. Да, были ошибки с нашей стороны.
Я уже неоднократно говорил, у нас есть талант, но, к сожалению, еще не очень крепкая психология. Будем работать над этим. Как раз в таких ситуациях и формируется настоящий характер — в такой неудачный период в жизни нужно собраться в крепкий кулак и продолжать идти вперед с высоко поднятой головой. Именно это есть самый важный момент в становлении молодых футболистов. В будущее мы смотрим с оптимизмом.
Возможно, мы где-то приучили наших болельщиков к тому, что, играя на выезде, мы набираем очки. Но все-таки очень сложно за один сезон создать команду — я об этом неоднократно говорил. В прошлом году клуб сделал шаг в сторону обновления и омоложения команды. Но футболисты очень молоды и им нужен опыт и время. Время тренировочной работы и игровое время", - рассказал наставник "моряков".
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