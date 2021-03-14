Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Этот гол самый эффектный в моей карьере. Хочу забить больше 10 за этот сезон
Амбициозный нападающий
Дніпро-1/Автор невідомий
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал
“Скорее всего, голкипер “Ворсклы” не ожидал, что я пробью из-за пределов штрафной площадки, поэтому и вышел из ворот. Однако даже если бы он не покинул свой пост, то ему все равно было бы очень тяжело его отразить. Дело в том, что мяч идеально, как говорят, лег мне на ногу, удар получился не только сильным, но и коварным. Ведь в последний момент полет мяча несколько изменил траекторию, еще больше усложнив задачу для вратаря.
Думаю, что это мой самый эффектный гол. Кстати, на последних тренировках я специально много внимания уделял ударам с дальней дистанции, поскольку с меткостью возникли проблемы.
Конечно, после того, как в начале второго тайма “Ворскла” оказалась в большинстве, в нескольких эпизодах нам немножко повезло. Однако если вспомнить, что в недавних противостояниях с “Александрией” в зачет Кубка и чемпионата фарт был не на стороне “Днепра-1” и мы заслуживали лучшей участи, то будем считать, что справедливость восторжествовала.
Я нападающий, мое дело, прежде всего, заставлять капитулировать вратарей соперника. Пусть это будут голы на любой вкус. Очень хочется в этом сезоне преодолеть рубеж в 10-12 забитых мячей. Только таким образом можно обратить на себя внимание тренерского штаба национальной сборной Украины”, - сказал Артем.
Сейчас на счету Довбика пять голов в этом чемпионате. Также в активе 23-летнего футболиста четыре взятия ворот в Кубке Украины и один асист в УПЛ.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтёр отрываются, все преследователи проигрывают. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Заря - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Гладкий забивает дважды и почти догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО