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Довбик: Этот гол самый эффектный в моей карьере. Хочу забить больше 10 за этот сезон

Премьер-лига
(2 голосов)

Амбициозный нападающий

Довбик: Этот гол самый эффектный в моей карьере. Хочу забить больше 10 за этот сезон

Дніпро-1/Автор невідомий

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал свой гол после дальнего удара по воротам голкипера "Ворсклы" Ризныка:

“Скорее всего, голкипер “Ворсклы” не ожидал, что я пробью из-за пределов штрафной площадки, поэтому и вышел из ворот. Однако даже если бы он не покинул свой пост, то ему все равно было бы очень тяжело его отразить. Дело в том, что мяч идеально, как говорят, лег мне на ногу, удар получился не только сильным, но и коварным. Ведь в последний момент полет мяча несколько изменил траекторию, еще больше усложнив задачу для вратаря.

Думаю, что это мой самый эффектный гол. Кстати, на последних тренировках я специально много внимания уделял ударам с дальней дистанции, поскольку с меткостью возникли проблемы.

Конечно, после того, как в начале второго тайма “Ворскла” оказалась в большинстве, в нескольких эпизодах нам немножко повезло. Однако если вспомнить, что в недавних противостояниях с “Александрией” в зачет Кубка и чемпионата фарт был не на стороне “Днепра-1” и мы заслуживали лучшей участи, то будем считать, что справедливость восторжествовала.

Я нападающий, мое дело, прежде всего, заставлять капитулировать вратарей соперника. Пусть это будут голы на любой вкус. Очень хочется в этом сезоне преодолеть рубеж в 10-12 забитых мячей. Только таким образом можно обратить на себя внимание тренерского штаба национальной сборной Украины”, - сказал Артем.

Сейчас на счету Довбика пять голов в этом чемпионате. Также в активе 23-летнего футболиста четыре взятия ворот в Кубке Украины и один асист в УПЛ.

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В статье: Артем Довбик Днепр-1
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