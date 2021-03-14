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Матч против Десны стал для Мораеса 100-м в футболке Шахтера
В стан "горняков" Жуниор перешел из "Динамо"
В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает черниговскую "Десну".
В стартовом составе "горняков" на этот поединок вышел форвад Жуниор Мораес. Этот матч стал 100-м для украинского нападающего в составе "Шахтера".
В футболке донецкого клуба 33-летний Мораес записал на свой счет 55 забитых мячей и 25 голевых передач. В "Шахтер" Жуниор перешел из киевского "Динамо" летом 2018-го года.
???? матчей за «Шахтер» ⚒ Поздравляем, @jrmoraes10! ???? pic.twitter.com/ChF8oQc6Ru— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 14, 2021
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