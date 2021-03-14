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Матч против Десны стал для Мораеса 100-м в футболке Шахтера

Премьер-лига
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В стан "горняков" Жуниор перешел из "Динамо"

Матч против Десны стал для Мораеса 100-м в футболке Шахтера

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Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает черниговскую "Десну".

В стартовом составе "горняков" на этот поединок вышел форвад Жуниор Мораес. Этот матч стал 100-м для украинского нападающего в составе "Шахтера".

В футболке донецкого клуба 33-летний Мораес записал на свой счет 55 забитых мячей и 25 голевых передач. В "Шахтер" Жуниор перешел из киевского "Динамо" летом 2018-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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