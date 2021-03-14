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ВИДЕО, как Шахтер с пенальти открыл счет в матче с Десной после просмотра VAR
Опять судьи в деле
Олександр Приходько
На данный момент "Шахтер" играет против "Десны" на НСК "Олимпийский". На 31-й минуте матча при стандарте в ворота черниговцев Имереков в собственной штрафной боролся с Кривцовым. Оба футболиста упали на газон, но арбитр матча Игорь Пасхал сразу не увидел фол.
После подсказки от судей VAR, Пасхал посмотрел видеоповтор и через несколько минут назначил пенальти, который реализовал Тете. Этот гол стал третьим для вингера в этом сезоне УПЛ.
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Источник:Футбол1/2/3
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