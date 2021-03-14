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ВИДЕО, как Шахтер с пенальти открыл счет в матче с Десной после просмотра VAR

Премьер-лига
(3 голосов)

Опять судьи в деле

ВИДЕО, как Шахтер с пенальти открыл счет в матче с Десной после просмотра VAR

Олександр Приходько

Новина українською

На данный момент "Шахтер" играет против "Десны" на НСК "Олимпийский". На 31-й минуте матча при стандарте в ворота черниговцев Имереков в собственной штрафной боролся с Кривцовым. Оба футболиста упали на газон, но арбитр матча Игорь Пасхал сразу не увидел фол.

После подсказки от судей VAR, Пасхал посмотрел видеоповтор и через несколько минут назначил пенальти, который реализовал Тете. Этот гол стал третьим для вингера в этом сезоне УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (13)
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:36
Абсолютно левый пенальти. Не потому что кротам дали бить, просто ЛЕВЫЙ.
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+1
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
14.03.2021 в 19:34
Ну и где тут нарушение?
Ответить
+2
-1
lingotto (Київ)
14.03.2021 в 19:30
Левая точка!
Ответить
+3
-1
ВиктАн
14.03.2021 в 19:19
Такое себе. Скорее нет чем да.
Ответить
+4
0
Андрей68 (Джанкой)
14.03.2021 в 19:05
пенальти просто супер, это и решило игру. матч мог быть и другим....
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 18:55
Котигорошок, кого судді иягнуть?
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2021 в 18:47
4-0 без ТайсонаМожет пора делать выводы?Мораеса ещё нагнать в конце сезона и взять хорошего форварда!
Ответить
+3
-2
rivnenskyi (Рівне)
14.03.2021 в 18:37
Судять вони, а соромно мені.
Ответить
+5
-3
Dardolis (Первомайск)
14.03.2021 в 18:16
Шахта тупо падает в штрафной, зная что пеналь дадут. Рука на груди, а ноги подкашиваются, все законы физики нарушены. Таких пеналей можно по 20 на игру ставить. Пора нашим командам просто саботировать матчи. Разворачиваться и уходить с поля с таким судейством. Пусть Шахта с Мариуполем этот продажный чемп разыгрывают.
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+9
-4
schabay (Краснодон)
14.03.2021 в 18:57
Очки купи или телик нормальный - обхват двумя!! руками не увидеть - не ожидал от тебя...
Ответить
+2
-6
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:31
ты исчьё и поплачь...
+2
-1
брэк (Светловодск)
14.03.2021 в 18:07
левейший пеналь
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+10
-3
pilips111 (Чернигов)
14.03.2021 в 18:06
Это пенальти???? Ну ну. С Ромой таких не будет!
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+9
-3


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