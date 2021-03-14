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Беседин в своем фирменном стиле открывает счет в игре с Зарей. ВИДЕО
Артем замкнул фланговую подачу
В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".
Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Беседин - нападающий на 55-й минуте замкнул фланговую передачу капитана динамовцев Сергея Сидорчука.
В текущем сезоне 24-летний Беседин провел 9 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.
Видео гола Беседина
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Комментарии (3)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:54
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osadob07 (жмеринка)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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