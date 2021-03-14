  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Беседин в своем фирменном стиле открывает счет в игре с Зарей. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беседин в своем фирменном стиле открывает счет в игре с Зарей. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем замкнул фланговую подачу

Беседин в своем фирменном стиле открывает счет в игре с Зарей. ВИДЕО

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".

Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Беседин - нападающий на 55-й минуте замкнул фланговую передачу капитана динамовцев Сергея Сидорчука.

В текущем сезоне 24-летний Беседин провел 9 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

Видео гола Беседина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:54
Фирменный стиль. Это типа пытался принять мяч, он отскочил какот дерева на несколько метров и случайно залетел в ворота?
Ответить
+2
0
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:33
упало полено и стукнулось об мяч
Ответить
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.03.2021 в 19:18
"...у фірмовому стилі..." Всі його чотири голи - в порожні ворота після відвертих помилок воротарів.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...