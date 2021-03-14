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Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи

Премьер-лига
(1 голосов)

Два от Тете, два от Манора

Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи

Oleksandr Prykhodko

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в кризисе. Это знают все, об этом говорят все, от этого никуда не убежишь. Это можно только признать и искать пути спасения. Сходу даже не вспомнишь, когда в последний раз игра "горняков" вызывала столько вопросов, а главный тренер команды находился на волоске от увольнения. Наверное, такое имело место быть еще до прихода Мирчи Луческу. Спасти Луиша Каштру сегодня могла только победа, причем, желательно, уверенная. Других вариантов у португальского коуча не было.

Составы обеих команд получились достаточно интересными. После матча в Риме Луиш Каштру решил оставить на скамейке запасных ветеранов, в лице Марлоса и Тайсона, а юный Витао, сыгравший против "Ромы" не лучшим образом и вовсе не попал в заявку. Не должен был с первых минут начать игру и Валерий Бондарь, но судьба подарила ему шанс дебютировать в 2021-м году - на разминке повредил мышцу Исмаили. Что интересно, не решился тренер "горняков" экстренно пустить в бой Корниенко. Видно, долго ему еще сидеть в запасе.

Что касается "Десны", то Александр Рябоконь, потеряв главного форварда Будковского, решил вовсе не выпускать девятку. Номинально единственным нападающим действовал Тотовицкий, для которого любимая позиция - атакующий полузащитник. Вернулся в основу и Имереков, который, к сожалению для "северян", стал главным антигероем первого тайма. Во время обычного навеса со стандарта центрбек вел борьбу против своего коллеги по амплуа Кривцова, после чего Сергей оказался на газоне. Казалось, что ситуация вполне игровая, но повтор показал, что Имереков таки придерживал оппонента. Хотя ситуация очень на тоненького и другой судья мог и не указать на точку. Как бы там ни было, Пасхал после ВАР пенальти назначил. В кубке 11-метровый не смог реализовать Патрик и потому к мячу он не подошел. Там оказался Тете, у которого с нервами все гораздо лучше - идеальное исполнение в угол.

Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи - изображение 1

Первый тайм показал, что "Десна" очень уважает чемпиона Украины. Даже в излишке. Команда начала игру очень осторожно, решив, что главное сегодня - не ошибаться сзади. И несколько раз такая тактика приводила к глупым потерям, после одной из которых был и назначен тот самый стандарт. "Северяне" завелись только после пропущенного, но даже за такой короткий промежуток (с 35-й по 45) гостям удалось создать два опаснейших момента. У "горняков" даже за целый тайм подобного не насобирается. Так вот. Сначала Майкон в центре поля потерял мяч, после чего "Десна" вылетала в атаку 5 в 2, которую завершал Гуцуляк. Удар у вингера получился неплохой, но на месте был Анатолий Трубин. Уже перед самым перерывом в центре событий оказался Тотовицкий, пробивавший головой. Тут молодой голкипер "Шахтера" уже спасти не мог, но его лучшая подруга встала на пути мяча - штанга. И почти сразу - конец первой половины.

Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи - изображение 2

Александр Рябоконь сразу после перерыва пустил в бой Дегтярева, понимая, что результат спасать нужно. "Шахтер" же вышел без изменений, но это не значит, что вопросов по игре не было. Они были. У донецкой команды проваливался центр поля, сквозь который "Десна" достаточно легко пробиралась. Снова возвращаемся к старой теме - нет замены Тарасу Степаненко. Однако после перерыва моменты у "Шахтера" стали прорезаться. Вначале из-за пределов штрафной пробивал Манор - Паст на месте. А после под углом на вратаря выходил Мораес, но точно так же не сумел переиграть голкипера соперника. После этого начался сумбур в штрафной, Паст потерял ворота и почти наверняка бил Патрик, но попал в Полегенько. Вероятно, в тире за подобный выстрел Алан получил бы главный приз, но в футболе желательно пробивать мимо препятствий.

"Десна" старалась. Отдадим команде Рябоконя должное, прежде чем переходить к основной части повествования. Если вы на время отлучились на 75-й минуте матча, то точно пропустили все самое интересное, ведь именно с этой минуты "Шахтеру" начала идти масть. Вначале Манор Соломон дважды доказал, что готов занять место Тайсона, которому можно покупать украинские сувениры и готовиться к возвращению на родину. Он ведь так давно этого хочет. Отдельно отметим первое взятие ворот от израильского вингера, ведь прежде чем до него дошел мяч, его партнеры дважды красиво сыграли пяткой. Когда у бразильцев идет игра, то смотреть - одно удовольствие. Окончательно похоронил гостей Тете, перехвативший мяч возле штрафной соперника и забивший читсто на индивидуальном мастерстве. Что у нас по итогу? Два гола от Соломона и два точных удара от Тете. Вот они - новые герои "горняков". Еще бы нападающего нового найти.

Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи - изображение 3

Можно сказать, что счет игре не соответствовал, ведь до второго забитого гола преимущество сегодняшних хозяев было далеко не столь явным, а к назначенному пенальти остаются большие вопросы. Да, игра "горняков" не идеальна и вряд ли в других матчах удача будет точно так же шагать в ногу с чемпионом Украины. Но как говорил классик - "самое красивое в футболе - это счет на табло". А с классиком спорить, как минимум, глупо. Победа и разгромный счет помогут "Шахтеру" отыскать давно потерянную уверенность и где-то перезагрузиться психологически. Это же можно сказать и по отношению к Луишу Каштру, который пока, как в компьютерной игре, сумел сохраниться. Говоря футбольной терминологией - уберег себя от увольнения. Впереди - домашний с "Ромой" и как же хочется, чтобы сегодняшний счет, как минимум, повторился.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Шахтер - Десна 4:0
Голы: Тете 34 (пен.), Манор Соломон 75, Манор Соломон 77, Тете 80
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Маркос Антонио (Марлос 60), Жуниор Мораес (Дентиньо 71), Тете (Тайсон 81), Манор Соломон (Евгений Коноплянка 81), Алан Патрик (Георгий Судаков 81), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Валерий Бондарь
Десна: Евгений Паст (Игорь Литовка 88), Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев (Леван Арвеладзе 76), Егор Картушов, Евгений Чепурненко (Максим Дегтярёв 46), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Максим Имереков
Предупреждения: Николай Матвиенко 40, Додо 68 - Владислав Огиря 30, Максим Имереков 33

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Тете
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Комментарии (62)
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Joyce (Donetsk)
14.03.2021 в 19:56
Марлоса с Тайсоном давно надо было выпускать в концовке матча, чтобы не мешали играть другим. В любом случае нужен новый тренер, а не зацикленный на стереотипах Каштру. Видно, что молодняк хочет и умеет играть. С Каштру у ШД будущего нет. А Тайсону все пох - ему лень было обработать мяч при выходе один на один с вратарем на 83 мин.
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0
-1
Геродот (Винница)
14.03.2021 в 19:56
Если бы до игры мне сказали, что Шахтер выиграет с таки счетом - ни за что бы не поверил. Да и предпосылок до 75 минуты игры таких не было. Десна тоже неплохо атаковала, имела моменты, но не реализовала. А потом случилась эта пятиминутка - с 75 по 80 минуту, когда Шахтер за пять минут отгрузил Десне три гола. Особенно красивым был второй гол, в котором приняли участие несколько игроков. Завершил эту атаку Соломон. Он забил и третий гол расстроенному Пасту. Четвертый гол - полностью заслуга Тете, который совершил красиво индивидуальный проход. Почему четверо защитников Десны исполняли роли статистов, думаю, могут ответить только они. Выводы делать по этой игре в плане того, что команда мол выздоравливает вряд ли можно. Но очевидным становится то, что Каштру начал как-то реагировать на прошлые провалы. До него наконец-то дошло, что место Соломона на левом фланге, а не на правом, где у него ничего не получалось. Там место Тете. И что Соломона надо ставить в стартовом составе вместо совершенно потерявшего мотивацию Тайсона. Тот и сегодня, выйдя на десять минут, не особо выкладывался, умудрившись запороть возможность забить пятый гол. Соломон и Тете сегодня выдали отличную игру. Верным было решение Каштру не выпускать в старте и Марлоса, он поучаствовал во втором голе, но видно, что его удел и предел - играть не более 20-25 минут, на больше его просто не хватает. Но по игре было заметно и то, что Шахтеру нужен хороший опорник. В отсутствие Степаненко его пытался играть Маркос Антонио, но он слишком субтильный, маленького роста и часто проигрывал силовую борьбу черниговцам в центре поля. Хотя в старании ему не откажешь. Но проблемой остаются и линия нападения. Мораес по сути мало что показал, явно не в форме, а вышедший на замену ему Судаков, как по мне, еще явно сырой. В целом, конечно, такая победа приятна, должна как-то улучшить психологическое состояние Шахтера, только не поздно ли Шахтер хватился? В свете сегодняшней победы Динамо над Зарей, третьей на сегодня силы в вышке, шансы Шахтера на чемпионство выглядят не очень высокими. Жалею, что не увидел игру Динамо-Заря, не пойму, зачем ставить такие игры на одно время и лишать болел возможности увидеть игру обоих наших лидеров.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.03.2021 в 19:52
Без кишенькового суддівства кроти ніяк.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 19:46
Про геройство после "Ромы" поговорим.
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+3
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 19:35
Імереков нажаль постійно лажає. Навіщо давати привід, обнімати крота руками? Треба шукати нового ЦЗ.
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+2
-1
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Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 19:29
Дарма Рябоконь пішов на ризик, знявши Чепурненка, та випустив Дегтярьова. У центрі утворилась дірка. Крото-бразілоїдам тільки дай простір... Треба було й далі з трьома опорними грати, та чекати на свій шанс. А моменти були, на жаль не пощастило. Сьогодні була казка для кротів, а у четвер - чекають сурові трудові будні.
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+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
14.03.2021 в 19:31
Если бы судейка не поставил левевший пенальти,он бы не шёл на этот риск,а так....имеем,что имеем!
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+5
-3
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Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 19:38
Так, скоріш всього
+4
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
14.03.2021 в 19:29
Ничего нового,судейки снова тащат даунецкую помойку в ЛЧ,потому что это днище не достойно чемпионства!!!!!
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+7
-2
avatar
waleo (Киев)
14.03.2021 в 19:31
после первого поняли - нафик надо жилы рвать.
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+4
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.03.2021 в 19:18
2-й гол-конфетка. А пендаль? Скорее был, но можно было и через 5 минут совещания назначить)))))))
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+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:25
а 4-й? тете САМ отобрал мяч, повертел четверых и в угол забил
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0
-5
avatar
Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 19:31
Сидорчук Зорі?
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:34
3,14идорчук и заря на другой ветке - нах они здесь?
+1
-10
Algrab (Костопiль)
14.03.2021 в 19:46
н.х.й ти тут, мікроцефал?
+2
-2
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:50
Ти не тіран, ти - є блан
+2
0
Algrab (Костопiль)
14.03.2021 в 19:51
Це точно...
+2
0
Одіссей (Донецьк)
14.03.2021 в 19:18
Ой фсе ...началось! Мы же беженцы ...нам пенальти по статусу положено. Ну шоб компенсировать отсутствие родного поля.
Ответить
+6
-3
avatar
Prideman (Lviv)
14.03.2021 в 19:20
Ти нормальний?
Ответить
+3
-1
Одіссей (Донецьк)
14.03.2021 в 19:24
Это сарказм.
+4
0
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:14
Котигорошок,що там суддівство?!!!
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+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
14.03.2021 в 19:13
Итоговый результат приятный, если не болеть за Десну) Не смотря на счет, кризис в игре Шахтера еще не миновал, пенальти - счастливый случай, не открыли бы счет так рано, было бы как с Зарей. Тете и Соломон сделали игру, Трубин и Маркос на уровне, остальные - мрак. С Ромой можно расчитывать разве что на утешительную победу.
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+1
-1
Shkrtel (Кропивницкий)
14.03.2021 в 19:10
Первый гол ,вар 50/50,но остальные голы на загляденье, сыграли на классе,Шахтер не подпускает Десну в первой тройке
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+2
-2
аалекс ( Крым)
14.03.2021 в 19:08
Горняков с победой. Несмотря на счет, от прошлогодней чемпионской игры и следа не осталось. Думаю, что Луческу и его парней можно поздравлять с чемпионством.
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+2
-1
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:06
Скажите любезнейшие, в пользу шахтьора снова поставили пенальти?
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+8
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
14.03.2021 в 19:30
А как ты хотел,судейка в чмохтаровской футболке бегал весь матч!
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+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:33
+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:38
Пропустил перед "пенальти" значение "ЛЕВЫЙ", уж простите.
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+1
-3
мы за динамо (киев)
14.03.2021 в 20:00
не просто лівий, а перший гол. десну поставили раком. саме так ламається гра.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
14.03.2021 в 19:05
Матч не видел, посмотрел повтор с пеналем, ну а потом кроты удивляются влетам в Европе. Когда уже этот цирк закончится, фу самим то не противно от таких побед?
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+13
-8
аалекс ( Крым)
14.03.2021 в 19:28
Уже давно никто ничему не удивляется.
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
14.03.2021 в 19:04
С ромой такой фокус непройдет. Жалко
Ответить
+8
-3
Одіссей (Донецьк)
14.03.2021 в 19:02
Второй гол прям бальзам на сердце утомленному болельщику Шахтера. Как то и без Тайсона норм.
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+3
-4
avatar
simargl (Чернигов)
14.03.2021 в 19:01
Да уж... судья потихоньку портил игру. Где-то не хватило везения, где-то техники, где-то индивидуальное мастерство подвело... Но все объясняется просто , пока третьей силу в УПЛ просто нет ... ШД и ДК с заслуженным победами. Не наш день...
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+6
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:00
...кстати пенальти, ...по правилам судья прав, но мне как болельщику нет, в Англии такие захваты как борьба, мог нейтрализировать игру...
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+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:02
в англии тоже бы поставили, ибо вар для того и предназначен...
Ответить
+3
-9
avatar
simargl (Чернигов)
14.03.2021 в 19:08
Балет ??? Пасквиль свистел любой контакт от Десны и часто молчал когда фолил ШД ...
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:11
регби??? это на другом канале!
+1
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
14.03.2021 в 18:59
Як так можна грати цій Десні? Це не четверта команда УПЛ(дай бог залишитися на четвертому місці) а самий що не є аутсайдер. І то Рух, Мінай, Львів і інші грали нормально з шахтьором не трусили, а ці....Ох і труслива тактика у Рябоконя, особливо 35 хвилин першого тайму, на що вони надіялися, вистояти , вибудувати автобус і добитися 0:0 , от і добилися. І це четверта команда УПЛ. Таких захисників як Імереков і Тамм відправити в першу лігу і не далі.
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+5
-5
vlotko (Броди)
14.03.2021 в 19:05
Мабуть, мотивація була розрахована на два матчі..
Ответить
+2
-1
sergkir
14.03.2021 в 19:18
Трусливая тактика Рябоконя на лицо! И это так и есть
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+2
0
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Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 19:19
Ну зняв Рябоконь опорника, випустив Дегтярьова. І що? В центрі утворився прохідний двір. Рябоконь, як на мене правий, з таким рівнем гри по іншому не можна. А моментів забити вдосталь було, не пощастило.
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 18:58
...во втором Шахтер смял просто Десну, в первом все было уныло...
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+3
-3
pilips111 (Чернигов)
14.03.2021 в 19:00
Десну смял судья, а не Шахтёр
Ответить
+11
-9
филанкрот (donetsk)
14.03.2021 в 19:04
ти вважаєш УСІ 4 голи суддя зробив?
+7
-6
avatar
simargl (Чернигов)
14.03.2021 в 19:09
Хватило одного)))... остальные северяни привезли сами себе
+3
-3
НикНиколаев (Минск)
14.03.2021 в 18:58
После такого пенальти ушёл болеть за Айнтрахт, играйте здесь сами, если это игра
Ответить
+9
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.03.2021 в 18:59
К сожалению но наш чемпионат медленно превращается вот в это
Ответить
+6
-5
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.03.2021 в 19:21
И не возвращайся
Ответить
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 18:57
с победой! без тайсона и марлоса в старте чуть поживее играли. тупой патрик постоянно обрезался, мораес снова ничего не может выжать из моментов. вывод: всех нах на лавку!
Ответить
+6
-6
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.03.2021 в 18:56
Судья - Десна 4:0
Ответить
+11
-10
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.03.2021 в 19:00
Кто ставит минус тот Ла Ла Ла
Ответить
+5
-9
schabay (Краснодон)
14.03.2021 в 19:38
Ла Ла Ла это ты и есть...
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 19:48
Да при чем там судья, если итак было видно что Десна поплыла.
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
14.03.2021 в 18:56
Чемпионат Украины по балету продолжается! Как можно убивать команды назначением таких пенальти.? Уже над нашими судьями все смеются.
Ответить
+12
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:00
кривцова держали руками, тянули назад и не давали сыграть по мячу, на котором он был первый! что тебе ещё не так?
Ответить
+7
-11
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.03.2021 в 19:03
Тиран иди глазки промой
+7
-4
pilips111 (Чернигов)
14.03.2021 в 19:03
Так за игру 10 таких пенальти должно быть.
+6
-4
FCWROVY1 (Kyiv)
14.03.2021 в 18:55
Чекаю такого рахунку проти роми
Ответить
+7
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
14.03.2021 в 18:57
Там наш кабинет нечего не решает.
Ответить
+12
-3
pilips111 (Чернигов)
14.03.2021 в 18:59
Против Ромы??))) Там они уже показали и покажут свой класс
Ответить
+8
-1
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:11
Ой, не дочекаєшся.
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+2
0


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