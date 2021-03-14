Шахтер - Десна 4:0. Новые герои на смену эпохи

Донецкий "Шахтер" в кризисе. Это знают все, об этом говорят все, от этого никуда не убежишь. Это можно только признать и искать пути спасения. Сходу даже не вспомнишь, когда в последний раз игра "горняков" вызывала столько вопросов, а главный тренер команды находился на волоске от увольнения. Наверное, такое имело место быть еще до прихода Мирчи Луческу. Спасти Луиша Каштру сегодня могла только победа, причем, желательно, уверенная. Других вариантов у португальского коуча не было.

Составы обеих команд получились достаточно интересными. После матча в Риме Луиш Каштру решил оставить на скамейке запасных ветеранов, в лице Марлоса и Тайсона, а юный Витао, сыгравший против "Ромы" не лучшим образом и вовсе не попал в заявку. Не должен был с первых минут начать игру и Валерий Бондарь, но судьба подарила ему шанс дебютировать в 2021-м году - на разминке повредил мышцу Исмаили. Что интересно, не решился тренер "горняков" экстренно пустить в бой Корниенко. Видно, долго ему еще сидеть в запасе.

Что касается "Десны", то Александр Рябоконь, потеряв главного форварда Будковского, решил вовсе не выпускать девятку. Номинально единственным нападающим действовал Тотовицкий, для которого любимая позиция - атакующий полузащитник. Вернулся в основу и Имереков, который, к сожалению для "северян", стал главным антигероем первого тайма. Во время обычного навеса со стандарта центрбек вел борьбу против своего коллеги по амплуа Кривцова, после чего Сергей оказался на газоне. Казалось, что ситуация вполне игровая, но повтор показал, что Имереков таки придерживал оппонента. Хотя ситуация очень на тоненького и другой судья мог и не указать на точку. Как бы там ни было, Пасхал после ВАР пенальти назначил. В кубке 11-метровый не смог реализовать Патрик и потому к мячу он не подошел. Там оказался Тете, у которого с нервами все гораздо лучше - идеальное исполнение в угол.

Первый тайм показал, что "Десна" очень уважает чемпиона Украины. Даже в излишке. Команда начала игру очень осторожно, решив, что главное сегодня - не ошибаться сзади. И несколько раз такая тактика приводила к глупым потерям, после одной из которых был и назначен тот самый стандарт. "Северяне" завелись только после пропущенного, но даже за такой короткий промежуток (с 35-й по 45) гостям удалось создать два опаснейших момента. У "горняков" даже за целый тайм подобного не насобирается. Так вот. Сначала Майкон в центре поля потерял мяч, после чего "Десна" вылетала в атаку 5 в 2, которую завершал Гуцуляк. Удар у вингера получился неплохой, но на месте был Анатолий Трубин. Уже перед самым перерывом в центре событий оказался Тотовицкий, пробивавший головой. Тут молодой голкипер "Шахтера" уже спасти не мог, но его лучшая подруга встала на пути мяча - штанга. И почти сразу - конец первой половины.

Александр Рябоконь сразу после перерыва пустил в бой Дегтярева, понимая, что результат спасать нужно. "Шахтер" же вышел без изменений, но это не значит, что вопросов по игре не было. Они были. У донецкой команды проваливался центр поля, сквозь который "Десна" достаточно легко пробиралась. Снова возвращаемся к старой теме - нет замены Тарасу Степаненко. Однако после перерыва моменты у "Шахтера" стали прорезаться. Вначале из-за пределов штрафной пробивал Манор - Паст на месте. А после под углом на вратаря выходил Мораес, но точно так же не сумел переиграть голкипера соперника. После этого начался сумбур в штрафной, Паст потерял ворота и почти наверняка бил Патрик, но попал в Полегенько. Вероятно, в тире за подобный выстрел Алан получил бы главный приз, но в футболе желательно пробивать мимо препятствий.

"Десна" старалась. Отдадим команде Рябоконя должное, прежде чем переходить к основной части повествования. Если вы на время отлучились на 75-й минуте матча, то точно пропустили все самое интересное, ведь именно с этой минуты "Шахтеру" начала идти масть. Вначале Манор Соломон дважды доказал, что готов занять место Тайсона, которому можно покупать украинские сувениры и готовиться к возвращению на родину. Он ведь так давно этого хочет. Отдельно отметим первое взятие ворот от израильского вингера, ведь прежде чем до него дошел мяч, его партнеры дважды красиво сыграли пяткой. Когда у бразильцев идет игра, то смотреть - одно удовольствие. Окончательно похоронил гостей Тете, перехвативший мяч возле штрафной соперника и забивший читсто на индивидуальном мастерстве. Что у нас по итогу? Два гола от Соломона и два точных удара от Тете. Вот они - новые герои "горняков". Еще бы нападающего нового найти.

Можно сказать, что счет игре не соответствовал, ведь до второго забитого гола преимущество сегодняшних хозяев было далеко не столь явным, а к назначенному пенальти остаются большие вопросы. Да, игра "горняков" не идеальна и вряд ли в других матчах удача будет точно так же шагать в ногу с чемпионом Украины. Но как говорил классик - "самое красивое в футболе - это счет на табло". А с классиком спорить, как минимум, глупо. Победа и разгромный счет помогут "Шахтеру" отыскать давно потерянную уверенность и где-то перезагрузиться психологически. Это же можно сказать и по отношению к Луишу Каштру, который пока, как в компьютерной игре, сумел сохраниться. Говоря футбольной терминологией - уберег себя от увольнения. Впереди - домашний с "Ромой" и как же хочется, чтобы сегодняшний счет, как минимум, повторился.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)

Шахтер - Десна 4:0

Голы: Тете 34 (пен.), Манор Соломон 75, Манор Соломон 77, Тете 80

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Маркос Антонио (Марлос 60), Жуниор Мораес (Дентиньо 71), Тете (Тайсон 81), Манор Соломон (Евгений Коноплянка 81), Алан Патрик (Георгий Судаков 81), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде, Валерий Бондарь

Десна: Евгений Паст (Игорь Литовка 88), Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев (Леван Арвеладзе 76), Егор Картушов, Евгений Чепурненко (Максим Дегтярёв 46), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Максим Имереков

Предупреждения: Николай Матвиенко 40, Додо 68 - Владислав Огиря 30, Максим Имереков 33