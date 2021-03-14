Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО

В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".

Второй гол столичной команды в этой встрече забил полузащитник динамовцев Сергей Сидорчук - да еще какой! Николай Шапаренко выполнил подачу с углового, а капитан "Динамо" в одно касание мощнейшим ударом отправил мяч под перекладину! Однозначно гол тура!

Видео гола Сидорчука