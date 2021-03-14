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Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО

Премьер-лига
(6 голосов)

Эффектный выстрел в исполнении капитана "Динамо"

Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".

Второй гол столичной команды в этой встрече забил полузащитник динамовцев Сергей Сидорчук - да еще какой! Николай Шапаренко выполнил подачу с углового, а капитан "Динамо" в одно касание мощнейшим ударом отправил мяч под перекладину! Однозначно гол тура!

Видео гола Сидорчука

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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nap141954 (Владимир)
14.03.2021 в 19:48
Один раз в год и палка стреляет. А Зоря как всегда расставила ноги перед киевлянами. Скрипник не потерял надежды стать тренером Динамо.
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0
-1
Tenma7 (Чернигов)
14.03.2021 в 19:35
Удар хороший, гол красивый. Но чем вратарь занимался? над головой же мяч пролетел....
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0
0
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:23
Киевский Зидан,аяяй.скоро весь свет футбольной мысли переместится в нью васюки,ой киев
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0
-1
avatar
Prideman (Lviv)
14.03.2021 в 19:13
Шкода що іспанцям так не забивали, як Зорі
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+1
0
vlotko (Броди)
14.03.2021 в 18:59
Тепер такий гол треба забити Вільярреалу. Бог лютить трійню, цей гол вже другий забитий з далекої відстані Сидорчуком.
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+3
0
kapost (Винница)
14.03.2021 в 18:44
В УПЛ нерідко трапляються круті голи, але чомусь, як правило у європейських оглядах топ голів їх не побачити.
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+4
0
chastener
14.03.2021 в 18:43
Вильяреалу пусть покажет как на лопатки ложиться, а то вечно раком стоит
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+2
-7
schabay (Краснодон)
14.03.2021 в 18:59
Игорёк простимулировал сразу на две игры?
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0
-2
Salming (Полтава)
14.03.2021 в 19:01
Вот Роме и покажут
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0
0
avatar
Prideman (Lviv)
14.03.2021 в 19:14
Динамо з Вільярреалом грає, а не з Ромою. Шахтар грає з римлянами.
0
0


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