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Киевский Зидан, гол года или как Сидорчук положил на лопатки Зарю. ВИДЕО
Эффектный выстрел в исполнении капитана "Динамо"
фото - Олександр Приходько
В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" принимает киевское "Динамо".
Второй гол столичной команды в этой встрече забил полузащитник динамовцев Сергей Сидорчук - да еще какой! Николай Шапаренко выполнил подачу с углового, а капитан "Динамо" в одно касание мощнейшим ударом отправил мяч под перекладину! Однозначно гол тура!
Видео гола Сидорчука
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Комментарии (10)
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