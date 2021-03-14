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Чемпионская гонка в классическом для УПЛ формате. Заря - Динамо 0:2

Премьер-лига
(4 голосов)

"Заря" на отметке в семь матчей прерывает свою победную серию в УПЛ

Чемпионская гонка в классическом для УПЛ формате. Заря - Динамо 0:2

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Скрипник, видимо, на фарт решил лидера середины поля своей команды, Иванисеню, оставить в запасе на эту игру. Так же было две недели назад, когда "Заря" встречалась с "Шахтёром", а центрхав вышел на поле по ходу второго тайма и забил победный гол. В принципе, это была единственная неожиданность в старте обеих команд. В остальном составы были читаемые и предсказуемые.

В первом тайме прослеживалось напряжение в действиях обеих команд. Накал стоял такой, что казалось, его скоро будет просто видно между футболистами. Футбол не был грубый, но чувствовалось, что действия на поле были очень осторожными. Особенно от этого страдала "Заря". У луганчан намного меньше опыта таких лобовых игр. Это же была не просто встреча за очередные три очка. Это была битва за возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов, где команда ещё ни разу не играла.

Что интересно, моменты у соперников были похожие. Лучшие из них - выходы один на один у Аллахяра и Буяльского, когда на высоте оказались голкиперы. Помимо этого форварды команд, Гладкий и Беседин, по разу не замкнули ближние штанги, открываясь под фланговые передачи. Но это в сухом тексте выглядит как равные шансы. На самом деле луганчане выглядели чуточку интересней и чуточку ближе к голу. Однако не довели.

Со свистком о начале второй половины киевляне очень серьёзно прибавили. "Заря" была не готова к такому давлению на свои ворота и очень быстро пропустила дважды.

Первый - Беседин со второй попытки закрыл штангу.

Второй - феноменальный удар Сидорчука слёту после наброса от де Пены с углового.

И между этими голами у киевлян ещё был один безумно красивый момент, который, увы, голом не завершился. Вертикальная атака от Бущана к Беседину чем-то напомнила легендарный гол Андрея Шевченко в ворота "Реала" в конце 90-х.

При 0:2 на табло гости уже играли больше по счёту. "Заря" была ментально сломлена и не знала, как перевернуть игру. Замены от Виктора Скрипника не помогали. Единственный шанс забить тот самый "гол престижа" (клише) получил Шахаб, когда из-за пределов штрафной попробовал пробить Бущана. Георгий отбил перед собой и со второй попытки просто откинул мяч подальше от ленточки.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Семен Шлончак (Черкассы)
Заря - Динамо 0:2
Голы: Артем Беседин 55, Сергей Сидорчук 58
Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 84), Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб (Дмитрий Хомченовский 79), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Шахаб Захеди 61), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Дмитрий Иванисеня 61)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 87), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виктор Цыганков (Богдан Леднев 88), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 73), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Жуниор Рейс 37, Дмитрий Иванисеня 73, Джоель Абу Ханна 83 - Виталий Буяльский 28, Владимир Шепелев 90

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (71)
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MES QUE UN CLUB
14.03.2021 в 19:52
Динамо и болельщиков с приближающимся чемпионством!!!
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+4
-1
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Dany_Red (Харьков)
14.03.2021 в 19:40
Зоря зливає Київу не в перше... Як би там фани Динамо не кричали про Маріуполь та Шахтар...
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+2
-11
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usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:42
...хватит наверно, то Шахтеру, то Динамо - вы уж определитесь как -то....
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+8
-2
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:46
Та ти що? Правда?!!!
Ответить
+2
-2
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:31
да,выиграть у колхоза не мудрено.патамушо ибнЗаря вообще никакая
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0
-14
avatar
Viktor Ivanjvich
14.03.2021 в 19:38
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
14.03.2021 в 19:41
Дол**еб07(жмеринка) Закусывать надо.
Ответить
+7
0
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:44
а ты шо,адепт ДК
+1
-4
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:46
Та ні, просто, ти де біл з жмеринки)))
+5
-1
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:53
Alex.696 (Немирів) а чего это я дибил,потому,что наываю вещи своими именами?или ты считаешь,что тупорылая тактикаДК бей,беги навешивай заслуживает уважения?
0
-4
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:55
Ого, та ти ще й стратег і тактик. А чого ж у жмеринці сидиш? Гайда, бери шохтьор у свої тренерські мозолисті руки і вперед, розвивай тактику " не бий, не біжи". Стратег і тактик, та лише диванний.
0
0
osadob07 (жмеринка)
14.03.2021 в 19:57
Alex.696 (Немирів) ты посмот ри после какой комбинации сегодня забил соломон,у динамо на это мозгов никак не хватает
0
0
vituynia (Черкассы)
14.03.2021 в 19:24
Успел посмотреть только второй тайм, не знаю как там было в первом, впечатление что киевляне играли не с претендентом на медали, а с командой борющейся за выживание.Полное преимущество,за исключением концовки,когда повыходили Шепелевы,Ледневы,Супряги. И ещё, как то не видно было,типа претендентов на вызов в сборную,Юрченко,Кабаев,Иванисеня и т.д. Да и вообще,в Заре и выделить то некого,ну может за исключением иранцев. Что ещё бросилось в глаза,какая же огромная разница в мастерстве,между украинским претендентом на медали из Запорожья и седьмой командой Испании. Так что Динамо с вполне заслуженной победой.
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+8
-2
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Prideman (Lviv)
14.03.2021 в 19:28
Что ещё бросилось в глаза,какая же огромная разница в мастерстве,между украинским претендентом на медали из Запорожья и седьмой командой Испании. Ну ти порівняв))) наш чемпіонат і іспанський. Це те саме що х..з пальцем рівняти
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+2
0
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Prideman (Lviv)
14.03.2021 в 19:24
Жаль що іспанцям так не забивали, як Зорі
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+5
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
14.03.2021 в 19:19
В первом тайме равная игра и два момента у Зари,а во втором ДК просто перехватило все,очень сильно прибавили,буквально раздавили Зарю Несмотря на гол,Беседин раздражал,один раз получил в районе 11 метров и отдал Буяльскому далеко вправо, в сторону от штрафной и второй глупый пас получил на входе в штрафную и отдал чуть ли не в центр поля.Просто ,необходимо нападающего и в центр полузащиты человека с пасом.А так игра во втором,очень даже на уровне.
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+8
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.03.2021 в 19:15
А куда мужики делись, сдулись? Кто-то верил в другой результат от клуба-подстилки?)))))))))))
Ответить
+6
-17
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:16
А що, шохтьор хіба грав проти орендуполя? Другої підстилки в УПЛ нема.
Ответить
+11
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.03.2021 в 19:23
ты о чём? какие-то "мужики" легли сегодня под какой-то "великий" клуб, а ты что смотрел?
+4
-10
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:44
Я ще раз наголошую для євреїв: фк підстилка в УПЛ лише одна, і програла вона в цьому турі Колосу.
+5
-2
avatar
waleo (Киев)
14.03.2021 в 19:25
про шубы еще забыл
Ответить
+7
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:26
"клуба-подстилки" - сегодня проиграли Колосу 1-4
Ответить
+7
-5
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:28
...вообще то Колос молодец-все заслуженно...
+5
0
axel 777 (Бердичев)
14.03.2021 в 19:28
Ты наверное бухой или в глаза долбишься,обрезанец?Где ты увидел слив?
Ответить
+7
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
14.03.2021 в 19:45
Они как сами делают, так и других думают.)
+3
-2
мы за динамо (киев)
14.03.2021 в 19:12
на другій хвилині першого тайма провал на лівому фланзі. знову микаленка небуло на місці.
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+4
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:30
...не хотел омрачать, но Николенко последнее время поражает, удар в "солнышко", даже Луческу начал нервничать ...
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+5
0
Gafan777 (Каменка)
14.03.2021 в 19:12
в принципе что и следовало ожидать,как всегда когда ДК надо больше очки, то Заря сливается. зато против кротов рыгают до последней секунды. Еще что пас дурачек,что гол такой же от псевдофутболиста. стыдно Заря, стыдно .
Ответить
+10
-12
Spivak63
14.03.2021 в 19:14
Десна тоже слила Шахте им тоже очки надо)))
Ответить
+8
-3
Gafan777 (Каменка)
14.03.2021 в 19:16
мы говорим конкретно о Заре, которая в состоянии отбирать очки у грандов,а Десна это вообще дно типа как и Ворскла .
+4
-8
Spivak63
14.03.2021 в 19:11
Зарю деклассировали , факт. Гол Сидорчука классный не то слово!!!!
Ответить
+8
-2
Gafan777 (Каменка)
14.03.2021 в 19:14
это не гол , это дурачёк. в принципе как и сам вратарь. Василь он же просто вася
Ответить
+4
-15
Spivak63
14.03.2021 в 19:18
Такого дурачка ещё положить надо уметь) Все такие голы даже ВЕЛИКИМИ не планируются заранее .
+9
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
14.03.2021 в 19:21
Дурочек здесь только ты
+8
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:27
FCZK-1922
+6
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:27
Gafan777, иди на йух
+6
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:32
...какой же "дурачек", если бил осмысленно...
+5
-1
axel 777 (Бердичев)
14.03.2021 в 19:37
Дурачек,это твое второе имя.
+4
-1
vlotko (Броди)
14.03.2021 в 19:15
Тепер такий гол треба забити Вільярреалу. Бог лютить трійню, цей гол вже другий забитий з далекої відстані Сидорчуком.
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+7
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:09
первый тайм был на равных. После 2-х пропущенных Заря сникла, но с 75 мин. Заря проснулась и могла бы забить и не раз, но не повезло... Динамо с победой, Заря сыграла хорошо.
Ответить
+8
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.03.2021 в 19:05
Фантастична гра київських динамівців! Особливо другий тайм, його перша половина - це топ-рівень. Ну а гол Сидорчука це гол сезону, удар неймовірної краси! Дякую, Динамо, це та гра, яку ми, вболівальники, від вас чекали, і тепер сповна пишаємось вами всі разом.
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+13
-4
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
14.03.2021 в 19:09
Десь я таке вже бачив. А, гол Сидорчука - копія гола Пола Скоулза с подачі Давида Бекхема.
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+3
-4
Serhio79 (Kyiv)
14.03.2021 в 19:02
Всіх вболівальників ДК з перемогою!Не сказав би, що перемогли на класі ,але також не сказав би, що на фарті. Гра до голу, так би мовити. P.S. Родрігеш, крім ударів в ближній кут на силу, ще щось вміє робити?
Ответить
+13
-5
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 19:10
Бігти.
Ответить
+5
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:29
Я вже давно казав про те зо Родрігес - це не рівень, 1 пас або 1 гол за 5-6-7 матчів, це дуже замало для гравця його амплуа. А втрат - рахувати втомились.
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+3
-2
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usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:37
...победили именно на классе, второй явно показал это, первый барахтались. Видно это установка Луческу. Но а с Родригесом беда, конечно беготня помогает, нейтйтализуя противника, но с ударами явно бессмыслица, головой думать надо, а не лупить во вратарей...
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+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
14.03.2021 в 19:02
Первый тайм как по мне был полностью за Зарёй и забей она свои моменты все закончилось бы печально для Динамо. А вот второй тайм полностью за нами, видно что дед в перерыве "написал", ну конечно физика вышла на первый план, Заря минуты после 60е конкретно подсело, уже не было сил не перекрывать зоны не бежать в атаку. А в целом матч оправдал статус центрального, чего только стоит второй гол Сидарчука. Всех поклонников Динамо с победой, она в буквальном смысле на вес золота!
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+12
-9
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Американец 2000
14.03.2021 в 19:01
Заря молодцы ! Продолжают бабки срывать ! С Шахтёром от Динамо оторвали кусок хороший ! Ну и сегодня напрямую от шефа ! Лучшего тренера за просто так не дают (((((
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+5
-18
Salming (Полтава)
14.03.2021 в 19:03
Лучше Десну от кротосепаров посмотри
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+10
-3
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MES QUE UN CLUB
14.03.2021 в 19:48
Засранец2000. Откуда такие подробности?
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+1
-1
аалекс ( Крым)
14.03.2021 в 19:01
Динамо с победой. Заре спасибо за самоотверженную борьбу.)))
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+8
-5
Одіссей (Донецьк)
14.03.2021 в 19:00
Победа на классе. Исполнительский класс динамовцев выше. Поздравляю!
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+12
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:05
Ответить
+5
-5
avatar
Viktor Ivanjvich
14.03.2021 в 18:58
ясно почему с десны фаворова убрали- постоянно привозит голы-борьбы никакой-
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+3
-2
Tenma7 (Чернигов)
14.03.2021 в 19:28
А постоянные глупые навесы в штрафную это его главная изюминка)
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 18:57
"Беседин мессера завалил..."
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+8
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
14.03.2021 в 19:38
...бывает...)
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0
0
Golfik25 (Киев)
14.03.2021 в 18:56
Легкая победа. 2 тайм играли на расслабоне. 2 гол красавец.
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+5
-3
Serhio79 (Kyiv)
14.03.2021 в 19:04
Не сказав би що легка. Гра до першого голу. Якби Зоря забили першою - не факт, що ДК вирвали би перемогу
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+4
-3
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Viktor Ivanjvich
14.03.2021 в 18:56
15 минут постояли два отхватили ...
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+3
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
14.03.2021 в 18:56
Перегони ще не виграни, утім добрий заділ Є!
Ответить
+7
-1
Djibouti (Djibouti)
14.03.2021 в 18:55
рано зоре выше третьего места быть
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+7
-6
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 18:54
Спасибо за игру, все по игре.
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+12
-2
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таврия19752009 (симферополь)
14.03.2021 в 18:53
Заря не мужики,а бабы легкого поведения.Усирались с Шахтером раздвинули Динамо
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+8
-25
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 18:54
пшла на йух балаболка
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+16
-7
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 18:54
усрался шахтьор в игре с Зарей, не путай.
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+13
-6
Golfik25 (Киев)
14.03.2021 в 18:55
а что скажешь по Десне? Против Динамо усиралась, а кротам в сухую отсосала
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+12
-6
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Dnepr-75 (Днiпро)
14.03.2021 в 19:18
Крысчане проститутки, легли под пуйла.
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+5
-3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
14.03.2021 в 19:28
"бабы легкого поведения" - це значна частина мешканців півострова Крим. Коли була рашка в повній дупі в голодні 90-ті та купалася у крові двох чеченських війн, то ніхто з крисчан не поспішав в її обійми. А як злетіли світові ціни на нафту та газ, завелися гроші у шизоіда кремлівського - одразу ціла купа крисчан замахала радісно дупками в ту сторону. "Путєн, ввєді!!,"
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+5
-1
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DynamoKiyv (Київ)
14.03.2021 в 19:31
Їм ввели, ковтають, не перековтаюсь
+4
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.03.2021 в 19:42
Трофєйний , сушить ?
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+3
-1


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