Чемпионская гонка в классическом для УПЛ формате. Заря - Динамо 0:2

Виктор Скрипник, видимо, на фарт решил лидера середины поля своей команды, Иванисеню, оставить в запасе на эту игру. Так же было две недели назад, когда "Заря" встречалась с "Шахтёром", а центрхав вышел на поле по ходу второго тайма и забил победный гол. В принципе, это была единственная неожиданность в старте обеих команд. В остальном составы были читаемые и предсказуемые.

В первом тайме прослеживалось напряжение в действиях обеих команд. Накал стоял такой, что казалось, его скоро будет просто видно между футболистами. Футбол не был грубый, но чувствовалось, что действия на поле были очень осторожными. Особенно от этого страдала "Заря". У луганчан намного меньше опыта таких лобовых игр. Это же была не просто встреча за очередные три очка. Это была битва за возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов, где команда ещё ни разу не играла.

Что интересно, моменты у соперников были похожие. Лучшие из них - выходы один на один у Аллахяра и Буяльского, когда на высоте оказались голкиперы. Помимо этого форварды команд, Гладкий и Беседин, по разу не замкнули ближние штанги, открываясь под фланговые передачи. Но это в сухом тексте выглядит как равные шансы. На самом деле луганчане выглядели чуточку интересней и чуточку ближе к голу. Однако не довели.

Со свистком о начале второй половины киевляне очень серьёзно прибавили. "Заря" была не готова к такому давлению на свои ворота и очень быстро пропустила дважды.

Первый - Беседин со второй попытки закрыл штангу.

Второй - феноменальный удар Сидорчука слёту после наброса от де Пены с углового.

И между этими голами у киевлян ещё был один безумно красивый момент, который, увы, голом не завершился. Вертикальная атака от Бущана к Беседину чем-то напомнила легендарный гол Андрея Шевченко в ворота "Реала" в конце 90-х.

Можна довго захоплюватись сьогоднішнім голом Сидорчука у ворота Зорі, але цей колективний шедевр, який не завершився результативним ударом, нагадав славні 90-ті та матчі Динамо проти Реалу та вріжеться у пам'ять надовго.

(???? - @FootballHub_Ua) pic.twitter.com/jeuqx1AXTA — Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) March 14, 2021

При 0:2 на табло гости уже играли больше по счёту. "Заря" была ментально сломлена и не знала, как перевернуть игру. Замены от Виктора Скрипника не помогали. Единственный шанс забить тот самый "гол престижа" (клише) получил Шахаб, когда из-за пределов штрафной попробовал пробить Бущана. Георгий отбил перед собой и со второй попытки просто откинул мяч подальше от ленточки.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Семен Шлончак (Черкассы)

Заря - Динамо 0:2

Голы: Артем Беседин 55, Сергей Сидорчук 58

Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 84), Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб (Дмитрий Хомченовский 79), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Шахаб Захеди 61), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Дмитрий Иванисеня 61)

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 87), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виктор Цыганков (Богдан Леднев 88), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 73), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Жуниор Рейс 37, Дмитрий Иванисеня 73, Джоель Абу Ханна 83 - Виталий Буяльский 28, Владимир Шепелев 90