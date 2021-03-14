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Заря - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
Интриги не получилось, динамовцы уверенно разбираются на выезде
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло луганскую "Зарю" со счетом 2:0. Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Беседин после фланговой подачи Сергея Сидорчука на 55-й минуте. А спустя 3 минуты уже сам капитан динамовцев положил НЕВЕРОЯТНЫЙ мяч из-за пределов штрафной площадки.
После этого тура команда Мирчи Луческу продолжает лидировать в турнирной таблице, а подопечные Виктора Скрипника расположились на 3-й позиции.
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Семен Шлончак (Черкассы)
Голы: Артем Беседин 55, Сергей Сидорчук 58
Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 84), Владислав Кочергин, Александр Гладкий, Виталий Вернидуб (Дмитрий Хомченовский 79), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Шахаб Захеди 61), Егор Назарина, Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Дмитрий Иванисеня 61)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 87), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 73), Виктор Цыганков (Богдан Леднев 88), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Александр Андриевский 73), Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Супряга 86), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Жуниор Рейс 37, Дмитрий Иванисеня 73, Джоель Абу Ханна 83 - Виталий Буяльский 28, Владимир Шепелев 90
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