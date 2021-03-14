Заря - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

В матче 18-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло луганскую "Зарю" со счетом 2:0. Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Беседин после фланговой подачи Сергея Сидорчука на 55-й минуте. А спустя 3 минуты уже сам капитан динамовцев положил НЕВЕРОЯТНЫЙ мяч из-за пределов штрафной площадки.

После этого тура команда Мирчи Луческу продолжает лидировать в турнирной таблице, а подопечные Виктора Скрипника расположились на 3-й позиции.