ВИДЕО, как Соломон забил гол Десне после комбинации пятками от Марлоса и Дентиньо

На 74 минуте матча 18-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Десной" произошел настоящий бразильский гол. Во время контратаки Марлос пятой отпасовал на Дентиньо, а девятка "горняков" сбросила тоже пяткой на Соломона, который и расстрелял ворота Евгения Паста. Отметим, что Дентиньо оформил ассист через три минуты после выхода на замену. Для израильтянина этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.