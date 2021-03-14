Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как Соломон забил гол Десне после комбинации пятками от Марлоса и Дентиньо
Получилось эффектно
Шахтар / Автор невідомий
На 74 минуте матча 18-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Десной" произошел настоящий бразильский гол. Во время контратаки Марлос пятой отпасовал на Дентиньо, а девятка "горняков" сбросила тоже пяткой на Соломона, который и расстрелял ворота Евгения Паста. Отметим, что Дентиньо оформил ассист через три минуты после выхода на замену. Для израильтянина этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- 805 позабытых голов, или Трагедия Йозефа Бицана, лучшего бомбардира всех времен
- Заря - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.03.2021
- Источник: УАФ запретила проведение матчей УПЛ на киевском стадионе Динамо
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:30
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:19
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:32
Ответить
0
0
Термит (Киев)
14.03.2021 в 19:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...