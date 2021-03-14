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ВИДЕО, как Соломон забил гол Десне после комбинации пятками от Марлоса и Дентиньо

Премьер-лига
(1 голосов)

Получилось эффектно

ВИДЕО, как Соломон забил гол Десне после комбинации пятками от Марлоса и Дентиньо

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

На 74 минуте матча 18-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Десной" произошел настоящий бразильский гол. Во время контратаки Марлос пятой отпасовал на Дентиньо, а девятка "горняков" сбросила тоже пяткой на Соломона, который и расстрелял ворота Евгения Паста. Отметим, что Дентиньо оформил ассист через три минуты после выхода на замену. Для израильтянина этот гол стал четвертым в текущем чемпионате.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:30
красивые голы радуют, когда есть игра! а пока это просто украшение матча (как 3-й и 4-й)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.03.2021 в 19:19
Без Тайсона и Марлоса пошла игра! Мораеса тоже в бан
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.03.2021 в 19:32
патрику бы яйца зажать, чтобы не возился с мячом с 40% обрезок! видно, что пас есть, но мозги же тоже должны быть, чтобы вовремя отдавать передачи и не "феерить" в центре поля (а сегодня - и в штрафной)
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Термит (Киев)
14.03.2021 в 19:13
Лучше Роме хоть один кривой какой-то забили бы... P.S. Гол красивый.
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