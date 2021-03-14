Каштру: Игра против сложной команды. Десна сыграла вничью с Динамо

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромную победу над черниговской "Десной" в матче 18-го тура УПЛ.

- Игра против сложной команды с хорошим сопротивлением. Они сыграли вничью с "Динамо" несколько недель назад. Мы прекрасно знали, что при потере мяча на половине поля "Десны" шли бы быстрые контратаки, мы должны быть всегда хорошо сбалансированными в обороне. При этом нужно показывать хороший объем работы в атаке. До первого мяча мы достаточно хорошо себя показывали. Потом последние 10 минут первого тайма мы немного дали вырасти сопернику. Мы знали, что подачи на ближнюю штангу наших ворот всегда опасны, а они будут подавать именно в эту зону. У нас были некоторые проблемы с этим. Но команда всегда была энергична в держании мяча. Это позволило нам хорошо провести первый тайм.

Во втором тайме хотели удержать тот же темп игры, создавая больше моментов. Знали, что нас опекают один в один. Нужно было действовать динамично и быть мобильными, имея вариативность с хорошей скоростью. Нам это удалось. Смогли нормально забить все мячи. Ребята хорошо выполнили свою задачу с полной ответственностью.

- Кривцов и Соломон не играли с "Ромой", но сегодня сделали результат.

- Да, они отдохнули больше, чем другие, у них больше энергии. Они, как и все остальные, молодцы.

- Вы тоже заждались крупных побед, как и фанаты?

- Когда подходим к каждому матчу, всегда это делаем с победным духом. Понимаем, чего мы стоим, кто такие. Всегда стараемся забить много мячей. Во втором тайме была очень глубокая оборона соперника, которая заставила нас попотеть. Нашу игру усложняет и качество полей. Они не позволяют нам показывать комфортный футбол. Приходится постоянно реагировать, менять траекторию. Это отбирает у них некоторую возможность прохода в финальную треть поля. Сегодня им это удалось благодаря коллективной игре и некоторым индивидуальным моментам. Гол Тете – индивидуальный момент. Креативность мы ищем во всех матчах, – рассказал португальский наставник в эфире телеканала "Футбол 1".