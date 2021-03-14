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Динамо по-чемпионски задавило амбиции Зари, Десна приятно удивила Шахтер. Аудиомнение #79

Премьер-лига
(3 голосов)

По следам центральных матчей воскресенья в УПЛ

Динамо по-чемпионски задавило амбиции Зари, Десна приятно удивила Шахтер. Аудиомнение #79

Фото: Обозреватель, ФК Шахтер / Авторы – неизвестны

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Заря" – "Динамо" (0:2), "Шахтер" – "Десна" (4:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь.

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Как Луческу повлиял на гол Сидорчука, а "Шахтер" разучился позиционно атаковать? Из-за чего "Десна" сама проиграла "горнякам"? Аплодисменты Беседину, пенальти на Кривцове, физическая готовность "Зари", убойный второй тайм от "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:41 – "Заря" – "Динамо" (0:2);

06:03 – "Шахтер" – "Десна" (4:0);

11:53 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Сергей Кривцов Мирча Луческу Заря (Луганск) Георгий Бущан Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ Владислав Огиря Артем Беседин Украинская Премьер-лига Манор Соломон Тете Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Алаххьяр Сайадманеш Подкасты UA-Футбол
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