Динамо по-чемпионски задавило амбиции Зари, Десна приятно удивила Шахтер. Аудиомнение #79

Обсуждаем следующие поединки: "Заря" – "Динамо" (0:2), "Шахтер" – "Десна" (4:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь.

Как Луческу повлиял на гол Сидорчука, а "Шахтер" разучился позиционно атаковать? Из-за чего "Десна" сама проиграла "горнякам"? Аплодисменты Беседину, пенальти на Кривцове, физическая готовность "Зари", убойный второй тайм от "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:41 – "Заря" – "Динамо" (0:2);

06:03 – "Шахтер" – "Десна" (4:0);

11:53 – Не попадайте в офсайд!