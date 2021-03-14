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Динамо по-чемпионски задавило амбиции Зари, Десна приятно удивила Шахтер. Аудиомнение #79
По следам центральных матчей воскресенья в УПЛ
Фото: Обозреватель, ФК Шахтер / Авторы – неизвестны
Обсуждаем следующие поединки: "Заря" – "Динамо" (0:2), "Шахтер" – "Десна" (4:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь.
Как Луческу повлиял на гол Сидорчука, а "Шахтер" разучился позиционно атаковать? Из-за чего "Десна" сама проиграла "горнякам"? Аплодисменты Беседину, пенальти на Кривцове, физическая готовность "Зари", убойный второй тайм от "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:41 – "Заря" – "Динамо" (0:2);
06:03 – "Шахтер" – "Десна" (4:0);
11:53 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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