Луческу: Я доволен и игрой, и результатом

Главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал победу своих подопечных в выездном противостоянии с "Зарей":

“Сегодня была очень интенсивная игра, очень хороший ритм игры. В первом тайме и мы, и “Заря” в первую очередь не позволяли соперникам создавать опасные моменты у своих ворот, переигрывали друг друга в тактическом плане. А во втором тайме и мы, и “Заря” начали больше рисковать. Мы были более успешными в реализации моментов. Хотя моменты были и у наших соперников.

Интенсивность была на высоком уровне, обе команды демонстрировали высокий уровень физической подготовки. После пропущенного мяча наш соперник, естественно, стал больше раскрываться, и поэтому у нас появились моменты у чужих ворот.

И организация, и само качество игры, и ее ритм у обеих команд были на уровне. Встретились две команды, которые играют в еврокубках и, я надеюсь, будут представлять Украину в Европе и в следующем году.

- У команды сейчас очень напряженный график. Удалось ли игрокам полностью восстановиться после игры с “Вильярреалом”?

Да, у нас сложный график. Мы уже на протяжении месяца играем в таком режиме – по два матча в неделю. Естественно, игрокам сложно. Тем более, у нас сейчас есть игроки, которые еще полностью не восстановили свои физические кондиции – Гармаш, Попов, Тымчик. Плюс травмированные игроки – Вербич, Бэлуцэ. Им нужно время. Тяжело восстанавливаться и играть одной и той же обоймой.

Я очень доволен тем, как ребята подготовились к игре, как они сыграли, как интерпретировали на поле то, что я хотел видеть от них. У них есть понимание того, что я хочу видеть на футбольном поле. Я очень доволен и игрой, и результатом.