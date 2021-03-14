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Сергей Шебек: Пенальти в ворота Десны назначен по принципу кто ищет, тот всегда найдет
Шахтер - Десна 4:0. Судейский анализ матча
фото - Олександр Приходько
Судейский эксперт Сергей Шебек прокомментировал судейство Игоря Пасхала в одном из центральных матчей 18-го тура УПЛ "Шахтер" - "Десна".
- Увидев назначения Игоря Пасхала, сразу вспомнил несколько его последних матчей с участием "Шахтера". И то, что этот арбитр стабильно назначает пенальти в ворота соперников "горняков" и не назначает их в ворота донецкого клуба. Например, матч первого круга "Десна" - "Шахтер" (2:2). В конце матча он не назначил пенальти в ворота "горняков" после игры рукой Тайсона во время углового. Затем был поединок "Шахтер" - "Колос" с сразу тремя одиннадцатиметровый в ворота ковалевцев. Два из них были сомнительными, - говорит эксперт.
- И вот сегодня Пасхал назначил пенальти в ворота "Десны" по принципу "кто ищет, тот всегда найдет". Чисто формальные признаки для одиннадцатиметрового. А назначение штрафного, с которого была выполнена передача, обусловившая пенальти, нельзя оправдать даже формальным признаками. Огиря спереди чистым подкатом сыграл в мяч, две ноги стелились по земле и были согнутыми в колене. Мораес врезался в ноги соперника и упал уже после того, как Огиря сыграл в мяч. Здесь надо было продолжить игру, а Пасхал не только назначил неправомерный штрафной, но и "посадил" Огирю на желтую карточку. "Шахтер" выиграл бы и без этого пенальти, однако действия арбитра повлияли на ход матча, - отметил Сергей Шебек.
Добавим, что "Шахтер" разгромил "Десну" со счетом 4:0
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