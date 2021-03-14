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Сергей Шебек: Пенальти в ворота Десны назначен по принципу кто ищет, тот всегда найдет

Премьер-лига
(4 голосов)

Шахтер - Десна 4:0. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Пенальти в ворота Десны назначен по принципу кто ищет, тот всегда найдет

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт Сергей Шебек прокомментировал судейство Игоря Пасхала в одном из центральных матчей 18-го тура УПЛ "Шахтер" - "Десна".

- Увидев назначения Игоря Пасхала, сразу вспомнил несколько его последних матчей с участием "Шахтера". И то, что этот арбитр стабильно назначает пенальти в ворота соперников "горняков" и не назначает их в ворота донецкого клуба. Например, матч первого круга "Десна" - "Шахтер" (2:2). В конце матча он не назначил пенальти в ворота "горняков" после игры рукой Тайсона во время углового. Затем был поединок "Шахтер" - "Колос" с сразу тремя одиннадцатиметровый в ворота ковалевцев. Два из них были сомнительными, - говорит эксперт.

- И вот сегодня Пасхал назначил пенальти в ворота "Десны" по принципу "кто ищет, тот всегда найдет". Чисто формальные признаки для одиннадцатиметрового. А назначение штрафного, с которого была выполнена передача, обусловившая пенальти, нельзя оправдать даже формальным признаками. Огиря спереди чистым подкатом сыграл в мяч, две ноги стелились по земле и были согнутыми в колене. Мораес врезался в ноги соперника и упал уже после того, как Огиря сыграл в мяч. Здесь надо было продолжить игру, а Пасхал не только назначил неправомерный штрафной, но и "посадил" Огирю на желтую карточку. "Шахтер" выиграл бы и без этого пенальти, однако действия арбитра повлияли на ход матча, - отметил Сергей Шебек.

Добавим, что "Шахтер" разгромил "Десну" со счетом 4:0

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (22)
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Hanter44 (Baburka)
14.03.2021 в 22:06
Да не обращайте внимание на коментари этого старого маразматика.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
14.03.2021 в 21:36
Враховуючи, що до 70% ситуацій СУПЕРЕЧЛИВІ кваліфікований суддя керуючись "потрібними" пунктами Правил може засудити будь-кого! Самий поширений випадок так звана небезпечна гра... Одні зважають на те хто перший здійснив дотик до м'яча, а інші на рух та наскільки нога була пряма чи піднята над газоном. І те і інше обумовлено своїми пунктами Правил, але лише рефері вибираю, яке з них треба притримуватись!
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+1
0
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Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:38
+
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0
-1
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Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:27
Шебек, может комментировать что угодно. Но пообщавшись с моим знакомым А.А. там без вариантов. Деф держал. Все. точка.
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+1
-3
Ten0N (Leopolis)
14.03.2021 в 21:32
С Анонимным алкоголиком?
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+2
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:35
Нет с судьей из Харькова, мы общаемся, но не по футбольным делам. Так, по жизни
0
-2
avatar
Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:37
Кстати, а почему у вас мысли про алкашей?))) Интересная у Вас ассоциация))
0
-2
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:52
Це ще один юстас, як у ігоря шохтьорича)))
0
0
sergkir
14.03.2021 в 21:39
Таких держаний куча во всех играх!!!
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+1
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
14.03.2021 в 21:26
У меня нет такого вопроса,сколько Суркис платит Шебеку,а просто я хочу ему сказать:"Уважаемый бывший арбитр ни разу не видел ваши комментарии в пользу Шахтера.Ни в играх УПЛ,ни в еврокубках.Все время намеки,что штрафные в пользу Шахтера даются ему по каким-то ошибкам(причинам) судей.Не справеливо,будьте объективны."Сегодня и штрафной и пенальти были по делу
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+2
-4
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:51
То ти сліпий? Чи читати не вмієш?
Ответить
0
-1
katarel (Мелитополь)
14.03.2021 в 21:17
мне другое интересно. Сколько Суркис Шебеку платит
Ответить
+4
-3
мы за динамо (киев)
14.03.2021 в 21:20
три шуби в місяць.
Ответить
+7
0
katarel (Мелитополь)
14.03.2021 в 21:21
Сурок такой, помню Динамо из еврокубков когда дисквалифицировали, он шубами и расплачивался как-то. Погугли, может не вкусре
+2
-3
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:50
Вже ті шуби в усьому світі забули,лише адепти "вялікава шохтьора" пам'ятають)))
+1
0
мы за динамо (киев)
14.03.2021 в 21:16
геть не факт шо шд зміг би перемогти без суддівської підтримки. а от формальні ознаки для призначення пенальті - це взагалі не проблема.
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:11
Що не гра кротів, то суддівський шкандаль. Чи не диво?
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+3
-2
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Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:23
Смотри внимательно, там чистый пеналь. И да, я не ярый болельщик Шахтера
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+1
-5
Ten0N (Leopolis)
14.03.2021 в 21:27
Читай внимательно, пеналь после левого штрафного дали.
+1
-1
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Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:33
To Ten0N (Leopolis) возможно, матч не смотрел. Смотрел момент с назначением пенаьти
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0
-1
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Como estas (Santa-Pola)
14.03.2021 в 21:03
Да нет, там чистый пенальти
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+2
-5
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Rezerf (Чернігів)
14.03.2021 в 20:31
Все по ділу. Пасхал добре вміє "шукати"
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+5
-2


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