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Скрипник: Заря сделала все, что могла. В отношении самоотдачи нет вопросов

Премьер-лига
(4 голосов)

Наставник луганчан подвел итоги поражения от киевлян

Скрипник: Заря сделала все, что могла. В отношении самоотдачи нет вопросов

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 18-го тура УПЛ.

- Прежде всего, поздравляю "Динамо" с победой. Очень хотелось при зрителях сыграть против лидера нашего чемпионата в такой футбол, в какой мы, собственно, и сыграли – атакующий. Но в таких играх все всегда решают нюансы, такие как прострел или стандартное положение. То есть мастерство. Обидно, что мы не забили первыми – интересно было бы посмотреть, как развивалась бы ситуация.

Моя команда сделала все, что могла. Где-то чего-то не хватило, где-то действовали чересчур позитивно, думали, что вот-вот все наладим. Но и серия из семи побед у нас была впервые. Жизнь не обрывается с этой серией, мы хотим развиваться. Хочется почаще участвовать в таких баталиях. У нас впереди много матчей, на которые нужно так же настраиваться и стараться их выиграть.

В отношении самоотдачи к игрокам нет вопросов. Я даже сделал комплимент своей команде, тому, как она настроилась на встречу и провела ее. В футболе судьбу больших игр часто решают маленькие нюансики, что сегодня и случилось.

И все же "Динамо" есть "Динамо". Да, мы их обыгрывали, но и проигрывали им. Надеюсь, в нашей следующей встрече мы будем удачливее.

- Должно быть, подобной атмосферы на трибунах в Запорожье мы не видели на протяжении года. Как вам сегодня игралось при болельщиках?

- Непривычно, но в то же время к хорошему привыкаешь быстро. Мы только рады болельщикам на трибунах. Разочаровал только результат. Но мы играли с сердцем.

- Заметно, что команда играла с большой самоотдачей. Но нет ли у вас претензий к линии нападения вашей команды?

- Можно вспомнить момент в первом тайме, когда мы выбежали в контратаку три в два, и Аллахьяр мог забивать. Как раз это то мастерство, тот нюанс, которого немного не хватило. Конечно, забить гол, реализовав первый же момент, было бы идеально. Всегда хочется лучшего. Можно похвалить защитников "Динамо". Молодые ребята сыграли на ноль против таких хороших нападающих.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
14.03.2021 в 22:00
жаль только с шахабом ещё не всё нормально-ПОКА НИКАКОЙ
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0
0
liman (SD)
14.03.2021 в 21:31
"Мужикі"!
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.03.2021 в 20:54
игра Зари понравилась. немного не пруха... Удачи в следующих матчах.
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+4
-1


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