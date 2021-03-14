Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Очередной тур чемпионата Украины подарил зрителям сразу несколько шедевров, которые при других обстоятельствах легко могли бы претендовать на звание лучшего гола не только тура, но и месяца. Но выбрать придется лишь один.

Хит-парад начинает классный дальний удар форварда Артема Довбыка, который принес "Днепру1" победу над "Ворсклой"

Следующий претендент - гол, который стал слабым утешением для "Мариуполя". Артем Бондаренко забил ударом головой в падении, но его команда проиграла "Колосу" 1:4

Идем дальше в хронологическом порядке. Вашему вниманию невероятный удар Сергея Сидорчука в матче "Динамо" с "Зарей"

Наконец комбинация донецкого "Шахтера" в игре с "Десной", в ходе которой было два паса пяткой, которые вывели Манора Соломона на свободную ударную позицию

Напомним, что UA-Футбол с начала марта начал определить голы тура в чемпионате Украины посредством голосования читателей. В 16-м туре победил Николай Кухаревич из "Руха", на прошлой неделе лучшим был признан результативный удар Сергея Сидорчука в ворота "Миная".