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Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

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Выберите лучший гол 18-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською

Очередной тур чемпионата Украины подарил зрителям сразу несколько шедевров, которые при других обстоятельствах легко могли бы претендовать на звание лучшего гола не только тура, но и месяца. Но выбрать придется лишь один.

Хит-парад начинает классный дальний удар форварда Артема Довбыка, который принес "Днепру1" победу над "Ворсклой"

Следующий претендент - гол, который стал слабым утешением для "Мариуполя". Артем Бондаренко забил ударом головой в падении, но его команда проиграла "Колосу" 1:4

Идем дальше в хронологическом порядке. Вашему вниманию невероятный удар Сергея Сидорчука в матче "Динамо" с "Зарей"

Наконец комбинация донецкого "Шахтера" в игре с "Десной", в ходе которой было два паса пяткой, которые вывели Манора Соломона на свободную ударную позицию

Напомним, что UA-Футбол с начала марта начал определить голы тура в чемпионате Украины посредством голосования читателей. В 16-м туре победил Николай Кухаревич из "Руха", на прошлой неделе лучшим был признан результативный удар Сергея Сидорчука в ворота "Миная".

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В статье: Сергей Сидорчук Артем Довбык Манор Соломон Артем Бондаренко лучшие голы
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Комментарии (1)
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Dany_Red (Харьков)
14.03.2021 в 21:58
Цікаво, чому не обирали найкращій гол 17, 16 та інших туров?
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