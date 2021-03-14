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Концентрируемся не только на негативе. Иванов качественно отсудил матч Заря - Динамо
Так бы всегда...
Фото - Олександр Приходько
Учитывая то, что Юрий Иванов был фигурантом громкого судейского скандала по итогам прошлого тура (матч "Олимпик" - "Шахтер"), к его работе на поединке "Заря" - "Динамо" было пристальное внимание. Но грубых ошибок, допущенных Ивановым, замечено не было. Чтобы показать, что концентрируемся не только на негативе, дадим слово Мирославу Ступару, который похвалил Иванова.
- Юрий Иванов в течение матча "Заря" - "Динамо" не допускал грубых ошибок. Остановиться можно разве что на эпизоде на 28-й минуте, когда Буяльскому было вынесено предупреждение за якобы серьезный фол против Назарины. Да, фол был, но не настолько серьезный, чтобы давать за него желтую карточку.
Других эпизодов, с которыми бы Иванов не справился, не было. Качественному судейству способствовала и игра команд. Отмечу, что конкретно в этом поединке арбитру в поле мешал ВАР, ведь акцентировал внимание на двух эпизодах, которые того вовсе не стоили, - сказал судейский эксперт.
Отметим, что в параллельном матче "Шахтер" принимал "Десну" и там судейские эксперты имели претензии к работе арбитра в поле Игоря Пасхала.
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