Концентрируемся не только на негативе. Иванов качественно отсудил матч Заря - Динамо

Учитывая то, что Юрий Иванов был фигурантом громкого судейского скандала по итогам прошлого тура (матч "Олимпик" - "Шахтер"), к его работе на поединке "Заря" - "Динамо" было пристальное внимание. Но грубых ошибок, допущенных Ивановым, замечено не было. Чтобы показать, что концентрируемся не только на негативе, дадим слово Мирославу Ступару, который похвалил Иванова.

- Юрий Иванов в течение матча "Заря" - "Динамо" не допускал грубых ошибок. Остановиться можно разве что на эпизоде ​​на 28-й минуте, когда Буяльскому было вынесено предупреждение за якобы серьезный фол против Назарины. Да, фол был, но не настолько серьезный, чтобы давать за него желтую карточку. Других эпизодов, с которыми бы Иванов не справился, не было. Качественному судейству способствовала и игра команд. Отмечу, что конкретно в этом поединке арбитру в поле мешал ВАР, ведь акцентировал внимание на двух эпизодах, которые того вовсе не стоили, - сказал судейский эксперт.

Отметим, что в параллельном матче "Шахтер" принимал "Десну" и там судейские эксперты имели претензии к работе арбитра в поле Игоря Пасхала.