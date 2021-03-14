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Концентрируемся не только на негативе. Иванов качественно отсудил матч Заря - Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Так бы всегда...

Концентрируемся не только на негативе. Иванов качественно отсудил матч Заря - Динамо

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Учитывая то, что Юрий Иванов был фигурантом громкого судейского скандала по итогам прошлого тура (матч "Олимпик" - "Шахтер"), к его работе на поединке "Заря" - "Динамо" было пристальное внимание. Но грубых ошибок, допущенных Ивановым, замечено не было. Чтобы показать, что концентрируемся не только на негативе, дадим слово Мирославу Ступару, который похвалил Иванова.

- Юрий Иванов в течение матча "Заря" - "Динамо" не допускал грубых ошибок. Остановиться можно разве что на эпизоде ​​на 28-й минуте, когда Буяльскому было вынесено предупреждение за якобы серьезный фол против Назарины. Да, фол был, но не настолько серьезный, чтобы давать за него желтую карточку.

Других эпизодов, с которыми бы Иванов не справился, не было. Качественному судейству способствовала и игра команд. Отмечу, что конкретно в этом поединке арбитру в поле мешал ВАР, ведь акцентировал внимание на двух эпизодах, которые того вовсе не стоили, - сказал судейский эксперт.

Отметим, что в параллельном матче "Шахтер" принимал "Десну" и там судейские эксперты имели претензии к работе арбитра в поле Игоря Пасхала.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
14.03.2021 в 21:26
Нікого не засудив... і то хліб
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:10
Отже, висновок: судді підсужують клубу ах.... якої чудової людини.
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+3
-1
liman (SD)
14.03.2021 в 21:20
Отже висновок: Шахтар - це втілення зла на землі, а Динамо та їх посіпаки Зоря - святі команди. Най так і буде, щоб ви не плакали. "мужикі" черговий раз ноги роздвинули перед дк... Мужикі!
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+1
-5
Alex.696 (Немирів)
14.03.2021 в 21:48
Уважно слідкуйте за орендовцем. Це перше. Друге. Факти - річ уперта, і вони свідчать проти ваших слів. Отже, не використовуйте методи кремлядів і зєлєпузіків: коли накосячив - одразу перекинь увагу на суперника.
+2
0


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