  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник черниговчан подвел итоги поражения от "горняков"

Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной

Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями от домашнего поражения от донецкого "Шахтера" в матче 18-го тура УПЛ.

– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы "Шахтера" поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.

– "Шахтер" удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?

– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.

– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?

– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Шахтер"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergkir
14.03.2021 в 21:16
Если бы вы уважаемый тренер не ставили в первом тайме автобус, который в первую очередь вымотал нашу команду(команда играющая без мяча в два раза быстрее и сильнее устаёт), а начали игру как во втором, то игра была бы совсем другой и более позитивный результат!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...