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Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной
Наставник черниговчан подвел итоги поражения от "горняков"
Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями от
– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы "Шахтера" поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.
– "Шахтер" удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?
– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.
– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?
– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.
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