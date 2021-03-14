Рябоконь: Бразильцы Шахтера поиздевались над нашей обороной

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь поделился мыслями от домашнего поражения от донецкого "Шахтера" в матче 18-го тура УПЛ.

– Два разных тайма. В первом мы оборонялись больше в среднем и низком блоке, искали пространство впереди, на второй вышли с установкой накрывать соперника, прессинговать и до второго пропущенного мяча выглядели неплохо. Но после того как счет стал 2:0, бразильцы "Шахтера" поймали кураж и вдоволь поиздевались над нашей обороной.



– "Шахтер" удивил вас отсутствием в стартовом составе Тайсона и Марлоса. Нарушило ли это ваш план на игру?

– Нет, не удивил. Соломон и Тете не особо уступают им по мастерству и при этом являются более мобильными ребятами, потому отсутствие Тайсона и Марлоса не сыграло роли.

– Кого больше не хватало сегодня вашей команде: Филиппа Будковского или Ефима Конопли?

– Это два наших основных футболиста, естественно, и того и другого нам не хватало. Но не это основная причина поражения.