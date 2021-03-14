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Сирота: Для нас только в плюс играть через каждые три дня
Игрок любит нагрузки
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Центральный защитник "Динамо" Александр Сирота поделился мыслями на счет игры против "Зари" и последних матчей команды:
"Насколько сложно было восстановиться после матча с “Вильярреалом”?
- Не сказал бы, что сложно. Для нас только в плюс играть через каждые три дня, при этом между матчами успеваем и восстанавливаться, и тренироваться. Знали, что предстоит играть против хорошего соперника, но качественная подготовка принесла свои плоды.
Сегодня мы стали на шаг ближе к чемпионству?
- Только если и дальше будем продолжать играть так же, как сегодня. Все зависит от нас, все в наших руках.
“Зарю” уже несколько лет считают третьей силой в украинском футболе. Согласен с этим утверждением?
- Не знаю, третья или какая-то еще. Повторюсь, это очень хорошая команда, и не стоит ставить ярлыки на ней.
Очередной твой матч с первых минут. Как себя чувствуешь, адаптировался уже в коллективе?
- Конечно, адаптировался уже давно. Всегда приятно играть. Буду и дальше стараться доказывать, чтобы тренера доверяли мне и ставили в состав.
Ты попал в расширенный список сборной Украины. Какие эмоции ощущаешь?
- Понимаю, что это аванс. Необходимо продолжать работать, и все зависит от меня. Буду стараться, и, дай Бог, получится дебютировать в национальной команде", - сказал Александр.
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