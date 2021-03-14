ФК Александрия - Олимпик 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" дома уверенно обыграла "Олимпик" со счетом 2:0. По голу забили Бондаренко и Стецков. После этого тура команда Владимира Шарана имеет в своем активе 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у подопечных Юрия Калитвинцева 17 баллов и "Олимпик" занимает 9-ю позицию.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)

ФК Александрия - Олимпик 2:0

Гол: Валерий Бондаренко 28, , Тимур Стецков 90

ФК Александрия: Юрий Панькив, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич (Тимур Стецков 78), Артём Ситало, Павел Пашаев (Денис Мирошниченко 46), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Андрей Новиков 67, Роман Калюжный 89)

Олимпик: Халими Бетим, Иссиар Драме , Тарас Завийский, Иван Зотько, Даниэль Романовский, Тадеус Нкенг , Фабрисио Альваренга (Ибрагим Каргбо 64), Таллес Бренер, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Артём Ситало 39, Евгений Банада 73 - Иссиар Драме 45+1, Даниэль Романовский 56