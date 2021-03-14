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Андриевский: Не скажу, что Заря прессинговала больше, чем мы, и лучше играли

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Хавбек динамовцев подвел итоги матча в Запорожье

Андриевский: Не скажу, что Заря прессинговала больше, чем мы, и лучше играли

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в матче 18-го тура УПЛ.

- Ожидали такого давления от "Зари"?

- Не скажу, что соперники прессинговали больше, чем мы, и лучше играли. Конечно, мы ожидали от них давления, ведь они играли дома. Но мы были готовы к этому, выдержали и забили свои мячи.

- Ты вышел против своей бывшей команды. Расскажи, какие ощущения от игры с болельщиками на трибунах?

- Очень приятно играть с болельщиками. Матчи без зрителей – как будто товарищеские. Поэтому приятно видеть болельщиков на трибунах. Хочется, чтобы все больше и больше людей приходили на стадионы.

- "Динамо" проводит по две игры в неделю. Как справляетесь с таким сложным графиком?

- У нас большое количество футболистов, которые могут заменить друг друга. Кроме того, на базе есть возможности для хорошего восстановления. Думаю, это помогает и дает свои плоды.

- Камбэк против "Вильярреала" в Испании будет чудом?

- Мы едем в Испанию за позитивным для нас результатом и будем играть только на победу, - сказал Александр в комментарии "Профутбол Digital".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
Профутбол Digital

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