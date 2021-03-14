Источник: Форвард Днепра-1 Довбик заинтересовал Бешикташ

Программа "Великий Футбол" сообщает, что нападающий "Днепра-1" Артем Довбик попал в сферу интересов "Бешикташа". Скауты "черных орлов" скоро прибудут в Украину для предметного просмотра форварда.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста днепрян в 400 тысяч евро. Соглашение Довбика с "Днепром-1" действует до конца 2023-го года.

За пределами Украины Артем успел уже поиграть за молдавскую "Зарю", "Мидтьюлланд" и "Сендерйюск".

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 20 поединков, в которых записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 голевую передачу.