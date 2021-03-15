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Буяльский: До чемпионства Динамо еще очень далеко
Хавбек киевского клуба прокомментировал матч против "Зари"
Фото: ФК Динамо Киев
Хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в 18-м туре УПЛ.
- В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.
- Можно ли сказать, что "Динамо" уверенно шагает к чемпионству?
- К чемпионству еще очень далеко, главное - набирать по три очка от игры к игре.
- Как вам играется в графике двух матчей в неделю?
- Не буду скрывать: лично мне трудно. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.
- Ты недавно восстановился после травмы, как себя чувствуешь?
- В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.
- В Испании должно произойти сенсация, чтобы вы прошли "Вильярреал"?
- Поживем увидим. Позвольте нам порадоваться победе над "Зарей". А с понедельника начнем готовиться к матчу против "Вильярреала", - подытожил Виталий в комментарии "Профутбол Digital".
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