Буяльский: До чемпионства Динамо еще очень далеко

Хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в 18-м туре УПЛ.

- В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.

- Можно ли сказать, что "Динамо" уверенно шагает к чемпионству?

- К чемпионству еще очень далеко, главное - набирать по три очка от игры к игре.

- Как вам играется в графике двух матчей в неделю?

- Не буду скрывать: лично мне трудно. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато.

- Ты недавно восстановился после травмы, как себя чувствуешь?

- В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит.

- В Испании должно произойти сенсация, чтобы вы прошли "Вильярреал"?

- Поживем увидим. Позвольте нам порадоваться победе над "Зарей". А с понедельника начнем готовиться к матчу против "Вильярреала", - подытожил Виталий в комментарии "Профутбол Digital".