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Трубин: С психологической точки зрения победа над Десной даст Шахтеру импульс

Премьер-лига
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Голкипер донецкого клуба подвел итоги поединка 18-го тура УПЛ

Трубин: С психологической точки зрения победа над Десной даст Шахтеру импульс

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над черниговской "Десной" (4:0) в матче 18-го тура УПЛ.

"Наконец-то забили больше одного гола. Смотрелись впереди активно.

Очень хорошо, что не только много создали, а много забили. Думаю, психологически это даст импульс двигаться вперед", – сказал Трубин.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Великий футбол

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