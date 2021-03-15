Трубин: С психологической точки зрения победа над Десной даст Шахтеру импульс

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над черниговской "Десной" (4:0) в матче 18-го тура УПЛ.

"Наконец-то забили больше одного гола. Смотрелись впереди активно.

Очень хорошо, что не только много создали, а много забили. Думаю, психологически это даст импульс двигаться вперед", – сказал Трубин.