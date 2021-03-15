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Трубин: С психологической точки зрения победа над Десной даст Шахтеру импульс
Голкипер донецкого клуба подвел итоги поединка 18-го тура УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу над черниговской "Десной" (4:0) в матче 18-го тура УПЛ.
"Наконец-то забили больше одного гола. Смотрелись впереди активно.
Очень хорошо, что не только много создали, а много забили. Думаю, психологически это даст импульс двигаться вперед", – сказал Трубин.
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Источник:Великий футбол
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