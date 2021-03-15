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Тренер Олимпика: Удача была на стороне Александрии, они ее заслужили, а мы – нет
Юрий Калитвинцев подвел итоги поединка 18-го тура УПЛ
Фото: ФК Олимпик Донецк
Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение донецкого клуба в матче 18-го тура УПЛ с "Александрией" (0:2).
"Мне очень понравилась сегодняшняя игра в контексте борьбы. Состояние поля не позволяло играть в конструктивный футбол, поэтому мы стали свидетелями настоящей мужской борьбы. Кто-то оказался в ней удачливее. Мы старались придерживаться своего плана, однако он не сработал. Кроме того, к сожалению, мы не создали каких-то больших угроз у ворот "Александрии".
Подходы были, но не более этого. Пропустили два мяча со стандарта, хотя разбирали эти моменты. Не справились. Удача также была на стороне соперника. Но удачу нужно заслужить. Они ее заслужили, мы -нет", - сказал Калитвинцев.
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