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Защитник Олимпика назвал причины поражения от Александрии
Орест Лебеденко высказался об игре своей команды
Фото: ФК Олимпик Донецк
Защитник "Олимпика" Орест Лебеденко поделился мыслями после поражения от "Александрии" в матче 18-го тура УПЛ.
"Мы проиграли всю борьбу, все подборы. Это, пожалуй, сыграло ключевую роль в сегодняшнем противостоянии. Мы разбирали игру соперника. Знали, как играет "Александрия", насколько опасны стандарты в исполнении этой команды, отрабатывали все эти элементы на тренировках, но почему-то ничего у нас не получилось. Сложно сказать почему. Где-то не дорабатываем, где-то не добегаем…
Ничего не создали впереди… Мало бьем по воротам. Нужно много работать. Самый опасный момент в первом тайме – это когда мяч после моей подачи срезался и попал в перекладину. Причина тому – состояние поля. С "Шахтером" мы играли на замерзшем газоне, здесь же, наоборот, было болото. Это не оправдание, но то, что созидать на таком поле тяжело – факт.
Были и позитивные моменты. С каждым матчем мы добавляем. Просто пока не получается зацепиться за результат. Значит, нужно больше работать на тренировках. Сегодня мы, можно сказать, "сходили в туалет".
У нас сейчас сложный момент. 5 поражений подряд. Нужно собраться с мыслями, постараться отбросить весь негатив и начать все с чистого листа", - сказал Лебеденко.
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