Шаран: Победу над Олимпиком хочу посвятить экс-тренеру Александрии Роману Покоре

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал победу над "Олимпиком" (2:0).

"Во-первых, хотел бы еще раз повторить то, что перед этим говорил на флеш-интервью. Эту победу хотелось бы посвятить хорошему человеку, замечательному тренеру, который работал много лет в "Александрии" и много сделал для александрийского футбола. Роман Михайлович Покора. Вечная память.

Хорошо, что мы победили, потому что очень важная победа и в плане борьбы за еврокубковую зону, и, безусловно, мы понимали, что нам необходима эта победа. И самое главное, что это понимали сами футболисты, которые вышли, слаженно действовали. Самоотдача была очень хорошая. Много борьбы было, много борьбы выиграли. Много моментов создали.

Думаю, болельщики, которые уже давно не присутствовали на футбольном матче на стадионе "Нике", конечно, довольны. И мы тоже довольны, но хотелось бы большего. Я имею ввиду реализацию моментов. Но не будем гневить Бога, как говорят, и, конечно, мы довольны этой победой, и победа была уверенная", - сказал Шаран.