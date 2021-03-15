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Сидорчук провел 250-й матч за Динамо, Миколенко - 100-й

Премьер-лига
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Футболисты достигли юбилейной отметки

Сидорчук провел 250-й матч за Динамо, Миколенко - 100-й

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках 18-го тура УПЛ "Динамо" на выезде обыграло луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

Этот матч стал 250-й для капитана команды, Сергея Сидорчука. На его счету 162 встречи в УПЛ, 61 – в еврокубках, 21 – в Кубке, 6 – в Суперкубке.

29-летний футболист дебютировал за "Динамо" в марте 2013-го.

Сидорчук вышел на 16-е место в списке игроков "Динамо", сыгравших больше всего матчей в период независимости. На 15-м месте – Олег Лужный с 254 встречами за столичный клуб.

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Отметим, что поединок с "Зарей" оказался юбилейным также и для защитника Виталия Миколенко, который 100-й раз сыграл за "Динамо" во всех официальных турнирах. 21-летний футболист дебютировал за первую команду киевлян в августе 2017 года и с тех пор провел 65 матчей в чемпионатах Украины, 26 - в еврокубках, 8 - в Кубке, 1 - в Суперкубке.

На счету защитника пять забитых мячей: 3 - в украинской Премьер-лиге (причем все - в ворота "Александрии" в течение прошлого сезона 2019/20) и 2 - в еврокубковых встречах.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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TarasLviv2019 (LVIV)
15.03.2021 в 11:21
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