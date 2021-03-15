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УПЛ назвала лучшего тренера 18-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Им стал наставник киевского клуба

УПЛ назвала лучшего тренера 18-го тура

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего специалиста в 18-м туре чемпионата Украины.

Им стал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Подопечные румынского тренера сумели обыграть луганскую "Зарю" в Запорожье (2:0). Эта победа позволила "бело-синим" сохранить лидерство с 4-очковым отрывом в турнирной таблице УПЛ.

Мирча Луческу получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 43 балла.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
UAFC

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
15.03.2021 в 12:14
нє справєдліво!!! Шахтьор забив 4 голи. Тому кращій тренер туру і навіть місяця це тільки Каштру-тренер Шахтьору!!!
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0
-1
tabolk
15.03.2021 в 12:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2021 в 10:21
Беззаперечно - Луческу!
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+2
0


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