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УПЛ назвала лучшего тренера 18-го тура
Им стал наставник киевского клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего специалиста в 18-м туре чемпионата Украины.
Им стал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.
Подопечные румынского тренера сумели обыграть луганскую "Зарю" в Запорожье (2:0). Эта победа позволила "бело-синим" сохранить лидерство с 4-очковым отрывом в турнирной таблице УПЛ.
Мирча Луческу получил 4,8 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 43 балла.
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