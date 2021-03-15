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Назван лучший игрок 18-го тура Украинской Премьер-лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Им стал капитан киевского "Динамо"

Назван лучший игрок 18-го тура Украинской Премьер-лиги

Фото:УПЛ

Новина українською

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук стал лучшим футболистом 18-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования 29-летний футболист опередил днепрянина Артема Довбика и дончан Тете и Соломона.

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В матче против"Зари" хавбек мощнейшим ударом поразил ворота луганской команды.

В текущем сезоне УПЛ Сидорчук провел 27 матчей за "Динамо", в которых забил 2 гола и выполнил две голевые передачи.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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