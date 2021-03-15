Назван лучший игрок 18-го тура Украинской Премьер-лиги

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук стал лучшим футболистом 18-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования 29-летний футболист опередил днепрянина Артема Довбика и дончан Тете и Соломона.

В матче против"Зари" хавбек мощнейшим ударом поразил ворота луганской команды.

В текущем сезоне УПЛ Сидорчук провел 27 матчей за "Динамо", в которых забил 2 гола и выполнил две голевые передачи.