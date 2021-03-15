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Голкипер Ингульца извинился за свои высказывания
Больше такого не повторится
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Голкипер "Ингульца" Артем Малыш попросил прощения за слова, которые на эмоциях после ничьи с "Колосом"(0:0) сказал в интервью программе "Великий футбол".
"В первую очередь хочется извиниться за прошлое интервью, где я немного нецензурно высказался. Тренеру пообещал, что больше такое не повторится. Больше такого, честно, не повторится. Мне очень стыдно перед детьми, которые могли смотреть это интервью.
Теперь у меня цель все доказывать на поле. Я о себе заявил, хоть и в таком плане. Теперь моя цель – доказывать, что я достойный играть в сборной Украины", – сказал Малыш.
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