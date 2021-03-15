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Голкипер Ингульца извинился за свои высказывания

Премьер-лига
(3 голосов)

Больше такого не повторится

Голкипер Ингульца извинился за свои высказывания

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Артем Малыш попросил прощения за слова, которые на эмоциях после ничьи с "Колосом"(0:0) сказал в интервью программе "Великий футбол".

"В первую очередь хочется извиниться за прошлое интервью, где я немного нецензурно высказался. Тренеру пообещал, что больше такое не повторится. Больше такого, честно, не повторится. Мне очень стыдно перед детьми, которые могли смотреть это интервью.

Теперь у меня цель все доказывать на поле. Я о себе заявил, хоть и в таком плане. Теперь моя цель – доказывать, что я достойный играть в сборной Украины", – сказал Малыш.

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В статье: Ингулец (Петрово) Артем Малыш
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
15.03.2021 в 12:06
И что даже ненакажут? В отличие от гельзина это были не эмоции а подростковый дибилизм. И за это нужно наказывать
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+2
-2
football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 13:07
просто Гельзин позарился на тех, кого трогать нельзя. В этом вся разница. Матерятся на самом деле часто, но показательную порку устроили только Олимпику
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0
0
tabolk
15.03.2021 в 12:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-5


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