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Конец иллюзиям. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняков наконец прорвало

Конец иллюзиям. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Десна

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед началом 18-го тура казалось, что интрига в борьбе за место на пьедестале может заиграть новыми красками. "Заря" выдала серию из семи побед подряд и принимала "Динамо", "Шахтер" в это время играл с "Десной", которая расположилась недалеко от лидирующей тройки. В случае благоприятных результатов для луганчан и черниговцев, гранды впервые после противостояния с "Металлистом" и "Днепром" могли почувствовать реальную конкуренцию со стороны других клубов за путевку в Лигу Чемпионов. Но "Динамо" обыграло "Зарю", а "Шахтер", несмотря на сокрушительное поражение на неделе в Лиге Европы и существенную ротацию, разгромил "Десну". Горняки доказали, что даже в далекой от оптимальной формы на две гола выше лидеров второго эшелона. Как команду Каштру реабилитировалась за неудачу в Риме, смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

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Фотогалерея

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) фото
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
15.03.2021 в 12:28
кінець ілюзіям щодо суддівства. ніхто з тренерів і рота розкрити непосміє.
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