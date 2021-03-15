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"Колос вышел и сыграл агрессивно". Костышин - о победе над Мариуполем

Премьер-лига
(2 голосов)

Он доволен игрой своей команды

"Колос вышел и сыграл агрессивно". Костышин - о победе над Мариуполем

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал победу над "Мариуполем" (4:1) в 18-м туре УПЛ.

- Сначала хотелось бы посмотреть видео чтобы комментировать, но то как команда вышла и агрессивно играла за это ребятам большое спасибо. Они молодцы, прислушивались к советам и выполнили все, о чем мы договаривались перед игрой. Эта агрессия в течение всего матча дала свой результат. Четыре гола мы редко забиваем.

- Сегодня были забиты красивые голы, в том числе головой Денисом Костышиным и Владимиром Лысенко, чего раньше не наблюдалось. Именно голов головой. Насколько это приятно?

- Это также агрессия. По поводу Дениса, я больше доволен не его голом, а то, как он провел сегодня игру. Такое впечатление, что он уже окончательно оправился от своей травмы и выходит на свой обычный уровень. Осенью он выглядел не так, как ему хотелось и сборы пошли ему на пользу.

- Следующая игра с луганской "Зарей", соперник серьезный, какой будет подготовка?

- Один день отдохнем и приступим к тренировкам. Конечно, будем серьезно готовиться. Жаль, что будет пропускать Денис Антюх, который получил предупреждение в компенсированное время. Он сегодня очень хорошо сыграл, на том уровне, который мы он него ждем.

Если раньше мы были недовольны его действиями, то сегодня претензий к нему нет и нам будет не хватать его в матче с "Зарей". Это футболист, который дает нам скорость и выдерживает высокий темп на протяжении всей игры. Будем готовиться в том числе и тактически, потому что "Заря" играет иначе.

- Вячеслав Чурко был заменен еще в первом тайме, что с ним?

- Это рецидив. У него была проблема. Наступили на травмированное место на ноге. Надеемся, что день-два и он будет в строю.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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tabolk
15.03.2021 в 12:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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