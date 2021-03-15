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Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана
Для него это дебютный вызов
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана. Это дебютный вызов форварда в главную команду страны.
Футболист отправится в расположение команды 21 марта - сразу после поединка закарпатцев с "Мариуполем", который состоится в субботу, 20 марта.
В сборной Азербайджана он пробудет до 30 марта. За это время главная команда страны проведет 3 игры - в отборе к ЧМ-2022 с Португалией (24 марта), Сербией (30 марта) и товарищеский матч с Катаром (27 марта).
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Нуриев провел 18 матчей, забил 8 голов и не отличился голевыми передачами.
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