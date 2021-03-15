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Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана

Премьер-лига
(2 голосов)

Для него это дебютный вызов

Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана. Это дебютный вызов форварда в главную команду страны.

Футболист отправится в расположение команды 21 марта - сразу после поединка закарпатцев с "Мариуполем", который состоится в субботу, 20 марта.

В сборной Азербайджана он пробудет до 30 марта. За это время главная команда страны проведет 3 игры - в отборе к ЧМ-2022 с Португалией (24 марта), Сербией (30 марта) и товарищеский матч с Катаром (27 марта).

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Нуриев провел 18 матчей, забил 8 голов и не отличился голевыми передачами.

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В статье: Анатолий Нуриев Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (9)
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Харьковчанин (Харків)
15.03.2021 в 13:02
В будь якому разі удачі!
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+1
0
football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 12:57
так а что там наши чинуши с УАФ, расчехлились уже с паспортом для англичанина? или будут тянуть, пока его русские не сп... скомуниздят?
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 12:57
Він ніколи не буде грати за коцапів, це не вихідець з кротівника.
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0
-1
football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 13:01
юридически у него есть возможность играть за них. А пока такая возможность есть и пока наши чинуши тянут с паспортом , то нельзя быть уверенным ни в чем
+1
0
Dortmund 09 (Киев)
15.03.2021 в 12:45
Не исключено, что еще и на Евро 2024 сыграет.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 12:57
Ага...)
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
15.03.2021 в 12:30
Ну звісно, нащо нам цей Нурієв, коли є Бєсєдін.
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0
-2
Dardolis (Первомайск)
15.03.2021 в 12:38
В сборной Украины у него никаких шансов, то что он забивает за Минай, не означает, что по классу он мог бы конкурировать в командах на голову сильнее. Для него и для Миная огромный плюс, будет играть за сборную набираться опыта, играть против сильных команд в международных матчах.
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+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 12:57
Бєсєдін - це Мессі порівняно з цим поліном.
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0
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