Форвард Миная, который сменил гражданство, вызван в сборную Азербайджана

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана. Это дебютный вызов форварда в главную команду страны.

Футболист отправится в расположение команды 21 марта - сразу после поединка закарпатцев с "Мариуполем", который состоится в субботу, 20 марта.

В сборной Азербайджана он пробудет до 30 марта. За это время главная команда страны проведет 3 игры - в отборе к ЧМ-2022 с Португалией (24 марта), Сербией (30 марта) и товарищеский матч с Катаром (27 марта).

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Нуриев провел 18 матчей, забил 8 голов и не отличился голевыми передачами.