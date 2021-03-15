Символическая сборная 18-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Победы "Динамо" и "Шахтера" ответили на много вопросов относительно интриги в борьбе в лидирующей группе, "Заря" и "Десна", скорее всего, разыграют между собой бронзовые медали. "Колос" крупно обыграл "Мариуполь" и теперь наверняка постарается завоевать путевку в еврокубки. "Днепр-1" притормозил "Ворсклу", решая свои задачи – уже никто и не помнит, что зимовали днепряне на последнем месте в турнирной таблице, а сейчас взобрались на восьмую позицию.

ВРАТАРЬ

Валерий Юрчук (СК "Днепр-1"). Во втором матче подряд не пропускает Юрчук, хотя давление на его ворота невероятное. В поединке с "Ворсклой" 30-летний голкипер крутился в воротах словно мальчик, при этом всегда успевал, сделал три сейва, вытянул "мертвые" удары Скляра, Кулача и Пуцлина. Подводя итог выступлениям Юрчука, хочется вспомнить старую истину – хороший голкипер уже половина команды.

ЗАЩИТА

Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк).

Если Додо не всегда успевал за Картушовым, то Матвиенко на своем фланге не дал сыграть Калитвинцеву. При этом в экстренном порядке заменил Исмаили, который обычно играл очень высоко по флангу и обеспечивал ширину атаки. Матвиенко оказался боле полезным в обороне (в итоге "горняки" не пропустили), при этом Николай мог и ассист отдать (Мораес не дотянулся до мяча), и даже забить сам - бил головой после углового, чуть выше пролетел мяч.

Валерий Бондаренко (ФК "Александрия").

Уверенная игра в обороне, оказаться в нужном месте в нужное время – козыри Бондаренко, к тому же он легко может выиграть силовую борьбу и мяч на втором этаже. Что Валерий доказал в игре с "Олимпиком". Но также защитник оказался очень полезным в наступательных комбинациях, отдал несколько отменных обостряющих передач, ну и конечно забил важный гол.

Евгений Новак ("Колос" Ковалевка).

В первом тайме Новаку пришлось много отработать в обороне, без ошибок он действовал и все успевал. А вот после перерыва центрбек набрался смелости и оказался в штрафной "Мариуполя", забив первый мяч. Подключения к атакам "Колоса" привычное дело для Евгения, но в этом сезоне в УПЛ он забил впервые.

Томаш Кендзера ("Динамо" Киев).

Много борьбы выиграл Кендзера у своих оппонентов, в переломные периоды игры всегда находился на высоте и доминировал. Как капля за каплей точит камень, так и в матче: победы в каждой следующей минидуэле сказались на действиях всей команды, добавили уверенности, и принесли общую победу "бело-синим".

ПОЛУЗАЩИТА

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев).

После очень неудачного матча в Лиге Европы капитан киевлян сделал все возможное, чтобы реабилитироваться в чемпионате. Матч с "Зарей" считался не менее важным, чем с "Вильярреалом", и в УПЛ удалось добыть победу. Сидорчук забил самый красивый мяч в туре, отметился голевой передачей, а также наносил еще два хороших выстрела по воротам луганчан.

Денис Костышин ("Колос" Ковалевка).

В трех их четырех голевых атак "Колоса" принял участие Костышин. Помог отличиться Чурко, затем Денис забил второй, наиболее важный, переломный гол, но и после этого не остановился. Был заряжен на поединок, будто поймал кураж, мариупольцы так и не нашли рецепт противодействия наступлениям Костышина.

Тете ("Шахтер" Донецк).

Реализованный пенальти на счету Тете, потом он начал ту самую атаку с двумя пяточками "горняков" и точным ударом Соломона. Бразилец продолжал искать свой шанс и забил еще раз с игры. Настоящей движущей силой "Шахтера" становится Тете, игроком, который может завести команду, в 18-м туре именно так и было.

Манор Соломон ("Шахтер" Донецк).

Как и Тете, Соломон оформил дубль в матче с "Десной", при этом показав себя игроком штрафной площади. Черниговцы не уследили за израильским легионером со взрывной скоростью. Второй и третий мячи Манора расставили все по своим местам, снял напряжение, ведь большую часть игрового времени "Шахтер" выигрывал со скользким счетом 1:0.

НАПАДЕНИЕ

Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Наверное, самым заметным игроком стал Беседин в противостоянии с "Зарей". На виду был форвард, заметно старался, брал игру на себя и оказывался в свободных зонах, пробивал по воротам, забил один мяч, но мог оформить и хет-трик. Помешали защитники и голкипер. В любом случае один из лучших, или даже лучший матч Беседина после отбывания дисквалификации.

Артем Довбык (СК "Днепр-1").

Прошел нескольких защитников и пробил издали, попав в девятку – гол Довбыка украшение игрового дня в УПЛ. Форвард постоянно нагнетал в атаках, цеплялся за мяч, но и не забывал про оборону. В меньшинстве остались днепряне во втором тайме и приходилось Артему часто отходить назад и навязывать сопернику силовую борьбу.

ТРЕНЕР

Луиш Каштру ("Шахтер" Донецк).

Много неприятной критики пришлось выслушать Каштру в 2021-м году, после зимнего межсезонья "горняки" долго просыпались, приходили в себя и показывали не достаточно уверенный футбол. Разгромная виктория над "Десной" показала, что "Шахтер" все же находится в хороших кондициях, может решать серьезные задачи и может дожимать очень неуступчивых соперников.