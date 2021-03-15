Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей

В одном из двух ключевых матчей 18-го тура УПЛ, киевское "Динамо" на выезде разобралось с "Зарей", добыв победу со счетом 2:0. Известный украинский тренер Александр Севидов анализирует успешный матч команды Луческу, а также говорит об ошибках, которые допустил коллектив Виктора Скрипника.

Тайм-коды:

00:10 - Впечатления от матча Заря - Динамо

01:27 - Была ли Заря готова к борьбе за зону Лиги чемпионов?

02:47 - Как Беседин?

04:08 - Прогноз на борьбу за чемпионство и третье место в УПЛ

05:45 - Не поколеблет Зарю первое с сентября поражение в УПЛ?

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