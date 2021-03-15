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Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Разговор о центральном матче тура

Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей

Фото - Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

В одном из двух ключевых матчей 18-го тура УПЛ, киевское "Динамо" на выезде разобралось с "Зарей", добыв победу со счетом 2:0. Известный украинский тренер Александр Севидов анализирует успешный матч команды Луческу, а также говорит об ошибках, которые допустил коллектив Виктора Скрипника.

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Тайм-коды:
00:10 - Впечатления от матча Заря - Динамо
01:27 - Была ли Заря готова к борьбе за зону Лиги чемпионов?
02:47 - Как Беседин?
04:08 - Прогноз на борьбу за чемпионство и третье место в УПЛ
05:45 - Не поколеблет Зарю первое с сентября поражение в УПЛ?

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В статье: Заря (Луганск) Александр Севидов Динамо (Киев) Артем Беседин Халат Милевского
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Комментарии (14)
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Кююмалайнен (Київ)
15.03.2021 в 15:43
Рубрика "Халат Милевского" это сильно, но почему нет рубрик "Трусы Селезнева", "Носки Тайсона", "Памперсы Степаненко"?
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
15.03.2021 в 15:38
...смотрите - захвалите... Признать победы можно, но захвалять еще рановато - еще не до конца устойчиво, уж не говоря о конце чемпионата и ЛЕ... Мы на "радостях" все время спешим, потом начинаем посыпать голову пеплом. С "медными трубами" еще успеется, не уйдет, ...вот с Вилли что делать будем"?! Надо бы сосредоточится и показать такую игру, чтобы в дальнейшем тебя уважали, ...так что не спешим...
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 15:06
Не дав Бог літати баранам.
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
15.03.2021 в 14:44
Динамо все трофеи должно забирать в этом сезоне. Шахтеру не нужно было очки терять с Рухом, тогда он был бы в игре. А так придется солидно стимулировать: Александрию, Ворсклу, Колос.... но при серьезном подходе Динамо обыграет всех этих соперников. Плюс Лига Европы мешать уже не будет скорей всего.
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0
0
Andre 1972 (Харьков)
15.03.2021 в 14:26
Сейчас над командой не висит груз ответственности ! В Испании остаются чисто теоритические шансы и при определенном везении и кураже бущана почему бы не выиграть скажем 3-1 и не пройти субмарину! Шахтера это тоже касается можно выиграть 3-0 и перевести игру в овер- тайм а там чем черт не шутит Трубин может и вытащить команду в 1-4 в футболе все бывает надо верить до конца , а не заранее хоронить наши команды..........
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
15.03.2021 в 15:04
Уровень не тот .. Видно что Динамо и Шахтер не умеют играть в быстрый футбол .. С ДИНАМО понятно уровень игроков слабый но кроты почему так сдали..
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
15.03.2021 в 16:20
Мечты-мечты... А ну-ка навскидочку - отыгрывали ли наши команды хоть раз домашние 0:2 и гостевые 0:3? Да ни разочка, включая советские времена!
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.03.2021 в 14:20
Такое "Динамо" так "прекрасно" смотрится только ПРИ ТАКОЙ "Заре". А суровую действительность мы увидим в четверг.
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
15.03.2021 в 14:22
ПРИ КАКОЙ Заре?) При той что должна была уверенно выигрывать первый тайм?
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+1
-3
ysebe1970 (Бровары)
15.03.2021 в 15:07
Заря первый тайм с дубовыми футболерами..НИЧЬЯ ПО ДЕЛУ..
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
15.03.2021 в 14:05
понеслось гуано по трубам (зачеркнуто) дифирамбы про "чемпионскую игру" и "разбитые амбиции Зори". Если бы не несвойственная Аллахьяру расточительность, Зоря уже в первом тайме имела бы комфортные 2-0 - и привет. А тут дубовому, споткнувшемуся Беседке мяч попадает в левое яйцо - опа, гол. Ну и так далее. Одним вчера повезло, другим нет - вот и все. И после первого же Вильяреала все эти сотрясания воздуха о чемпионской игре згинуть, як роса на сонці
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+3
-3
мы за динамо (киев)
15.03.2021 в 14:52
і я приблизно такої ж думки.рівна гра, не зовсім високого класу. голи певною мірою на фарті. все так крім останньої тези. буду вірити в перемогу вкдк до фінального свистка в матчі-відповіді в іспанії.
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+1
-3
ysebe1970 (Бровары)
15.03.2021 в 14:58
а хаа хаа .. Дубовый забил а супер Аль хихор не забил.. А ВИЛЬЯРЕАЛ сильнее и ДИНАМО и Зари..Динамо второй тайм просто Зарю переиграло тактически.. А Беседин лучше чем твой алибаба..
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
15.03.2021 в 13:58
Этот рванный халат...Он кому то интересен?
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+1
0


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