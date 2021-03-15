Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Такое Динамо хотят видеть болельщики. Эксперт анализирует победу киевлян над Зарей
Разговор о центральном матче тура
Фото - Халат Милевского
В одном из двух ключевых матчей 18-го тура УПЛ, киевское "Динамо" на выезде разобралось с "Зарей", добыв победу со счетом 2:0. Известный украинский тренер Александр Севидов анализирует успешный матч команды Луческу, а также говорит об ошибках, которые допустил коллектив Виктора Скрипника.
Тайм-коды:
00:10 - Впечатления от матча Заря - Динамо
01:27 - Была ли Заря готова к борьбе за зону Лиги чемпионов?
02:47 - Как Беседин?
04:08 - Прогноз на борьбу за чемпионство и третье место в УПЛ
05:45 - Не поколеблет Зарю первое с сентября поражение в УПЛ?
Плеер Youtube
Плеер Facebook
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Матчи сборной Украины на отбор ЧМ-2022 могут перенести из Львова
- Буяльский: До чемпионства Динамо еще очень далеко
- Победы Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта
- Динамо и Шахтёр отрываются, все преследователи проигрывают. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО