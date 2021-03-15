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Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитанский вклад

Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игра Сергея Сидорчука не стала моментально безупречной. Как и ранее, в ней много недостатков. Ярким примером служит выездной матч против "Брюгге", когда большинство передач в исполнении капитана были направлены или назад, или, в лучшем случае, поперек поля. И только появление Николая Шапаренко помогло "Динамо" направить игру к воротам соперника.

В матчах УПЛ эти тактические нюансы не так заметны, ведь большинство поединков "Динамо" проводит с позиции силы, атакует позиционно. Хотя вчерашний поединок с "Зарей" был нерядовым. Это был один из немногих матчей чемпионата Украины, в котором соперник играл с "Динамо" наравне.

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Сидорчук работал в центре поля очень интенсивно. Буяльский, как уже повторялось не раз, призван больше выполнять функции второго (или оттянутого) нападающего. Шапаренко, как это часто с ним случается, выпал из игры, не особенно помогая в отборе и не особо качественно работая на созидание. Поэтому Сидорчук был заметным. Заметным, но медленным. Ничто не предвещало во втором тайме такого существенного преимущества "Динамо".

Но два быстрых гола отправили "Зарю" в глубокий нокаут. В первом случае надо говорить, прежде всего, о провале защитников луганской команды, а не о выдающейся игре "Динамо". У Сидорчука, который получил передачу на фланге и готовился прострелить, была уйма времени и свободного пространства. Непонятно, почему трое футболистов "Зари" выбросились на Шапаренко, который и выполнил предголевую передачу на своего капитана. А на дальней штанге ошиблись Фаворов с Вернидубом, пропустив Беседина по коридору.

Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук - изображение 2

Это не умаление заслуг футболистов "Динамо" – просто констатация факта неуверенной игры защитников команды-соперницы. С другой стороны, этой неуверенностью еще нужно было воспользоваться. А второй гол – это уже наигранная комбинация со стандарта. Кто знает, пробей так Сидорчук еще раз десять - попал ли бы хоть раз. Но вчера залетело. И это было шикарно. Это полностью деморализовало соперника.

Впереди еще матч с "Шахтером", но четыре очка преимущества оставляют киевлянам право на ошибку. Победа над "Зарей" – одна из стержневых в процессе погони "Динамо" за желанным чемпионством. Мирча Луческу рад, что прозрение на капитана снизошло именно сейчас.

Фото - Александр Приходько

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 12:59
На фото: Катя, якщо ще раз свиснеш, я тебе згвалтую!
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