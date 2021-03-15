"Удаление и до свидания! И что?". Вратарь Миная - о матче с Ингульцом

Голкипер "Миная" Андрей Попович прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Ингулец" сел в оборону и пытался контратаковать. Если так взять, то они вообще ничего не создали. Что они создали? Побежали и заработали пенальти. Вторая желтая, удаление, забили гол. Все, до свидания!

Там что-то они пытались, выбегали, больше ничего они не создали. Понятно, что и мы ничего не создали. Игра ничейная. Удаление и до свидания! И что?", - сказал Попович.