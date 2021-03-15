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"Удаление и до свидания! И что?". Вратарь Миная - о матче с Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Попович поделился эмоциями от матча 18-го тура УПЛ

"Удаление и до свидания! И что?". Вратарь Миная - о матче с Ингульцом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Голкипер "Миная" Андрей Попович прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Ингулец" сел в оборону и пытался контратаковать. Если так взять, то они вообще ничего не создали. Что они создали? Побежали и заработали пенальти. Вторая желтая, удаление, забили гол. Все, до свидания!

Там что-то они пытались, выбегали, больше ничего они не создали. Понятно, что и мы ничего не создали. Игра ничейная. Удаление и до свидания! И что?", - сказал Попович.

Напомним, что в турнирной таблице "Минай" находится на 13-м месте, в активе клуба 13 очков. "Ингулец" набрав 16 баллов разместились на 11-й позиции.

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В статье: Андрей Попович ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
15.03.2021 в 14:24
Гра була ровна - грали два г*мна.
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vgolovan (полтава)
15.03.2021 в 13:50
ну прямо гигант мысли
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