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"Удаление и до свидания! И что?". Вратарь Миная - о матче с Ингульцом
Андрей Попович поделился эмоциями от матча 18-го тура УПЛ
Фото: ФК Минай
Голкипер "Миная" Андрей Попович прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:1) в матче 18-го тура УПЛ.
"Ингулец" сел в оборону и пытался контратаковать. Если так взять, то они вообще ничего не создали. Что они создали? Побежали и заработали пенальти. Вторая желтая, удаление, забили гол. Все, до свидания!
Там что-то они пытались, выбегали, больше ничего они не создали. Понятно, что и мы ничего не создали. Игра ничейная. Удаление и до свидания! И что?", - сказал Попович.
Напомним, что в турнирной таблице "Минай" находится на 13-м месте, в активе клуба 13 очков. "Ингулец" набрав 16 баллов разместились на 11-й позиции.
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