Заре нужно готовиться не только к битвам на поле, но и в своих головах. О чём говорить после 18 тура УПЛ

Полтайма, которые доказывают, что "Динамо" точно стало другим

Возможно, это стечение обстоятельств, когда одни вышли заряженными на второй тайм, а другие не среагировали. Возможно, луганчане перегорели. Но я всё-таки склоняюсь к мысли, что половину второго тайма в матче против "Зари" команда Мирчи Луческу провела на своем нынешнем пике.

Похожее хотелось бы увидеть в первом и втором матчах с "Вильярреалом". Однако там не срослось. То ли седьмая команда Ла Лиги действительно была настолько сильнее, то ли "Динамо" на данный момент к большим результатам в Европе готово настолько же, насколько "Заря" - в УПЛ. Но в любом случае, поединок на "Славутич Арене" показал, что в чемпионате "динамовцы" созрели к борьбе с "Шахтёром" на равных. Не исключаем, что катализатором этого стал кризис дончан, но отдаём должное самим киевлянам. Александр Рыженко

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"Шахтер" добыл важную победу, но игровые проблемы остались

Давайте начнем с главного. После трех поражений в четырех матчах, вылета из кубка от "Агробизнеса" и унижение от бывшего тренера, "Шахтер" нуждался в победе. Победе уверенной, которая бы не вызывала лишних вопросов. Такая виктория пришла к "горнякам" в воскресенье, и если судить по итоговому счету, то можно сделать вывод о легкой прогулке чемпиона и без проблем добытых трех очках. Это действительно так, если смотреть игру с середины второго тайма, в котором все было здорово. До этого проблемы были.

"Шахтер" снова играл медленно и вяло, без особой агрессии и желания, хотя казалось, что римское фиаско пробудит сонного чемпиона. Команда Каштру не создала ни одной осмысленной атаки до перерыва, а повести в счете помог арбитр пенальти, который идеально реализовал Тете. После этого были спасения от Трубина, двойная штанга и неоправданное решение Рябоконя выпустить форварда, которое похоронило надежды его команды.

К чему мы все это говорим? Победа 4:0 над крепкой "Десной" добавит "Шахтеру" пару сотен очков в эмоциональном компоненте, что на текущем этапе важно и для команды в целом, и для тренера, который, как казалось, потерял контроль, в частности. Но пока гарантий камбека против "Ромы" или восьми побед в следующих восьми турах нет. "Горнякам" нужно понимать, что один разгром в УПЛ - это прекрасно, но куда ценнее не терять очки на дистанции, особенно, когда конкурент не ошибается в принципе. А сделать это с ленивой игрой и потерявшими мотивацию ветеранами практически невозможно. Георгий Грошев

"Заре" нужно готовиться не только к битвам на поле, но и в своих головах

Луганчане показали прекрасные результаты на дистанции, выиграв с конца ноября прошлого года по начало марта нынешнего семь подряд матчей чемпионата. Однако важную битву опять програли. Уже не впервые.

Давайте вспомним, например, сезон 2018/19. "Чёрно-белые" в последнем туре проигрывают "Мариуполю" и опускаются на пятую строчку, упуская возможность стартовать на один раунд позднее в еврокубках. Сезон 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника решают, что синица в руке лучше любого другого пернатого покрупнее, поэтому в заключительном туре соглашаются на мировую с "Десной", хотя был шанс впервые в истории пробиться в ЛЧ. Сезон 2020/21. У "Зари" есть реальный шанс вцепиться в "Шахтёр" (или даже в "Динамо") в погоне за двумя первыми местами в таблице, однако команда снова не побеждает в ключевом поединке года. Почему так происходит? Ясно, что опыта таких важных игр у луганчан не много. Меняются кадры, за эти три сезона сменился даже главный тренер. Но на самый важный бой, возможно, в жизни команда всё равно вышла, побаиваясь.

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Чтобы стать большими игроками и большим клубом нужно не только ежедневно и упорно тренироваться. Нужно быть психологически готовым к вызовам, принимать их и побеждать себя. Без этого лучшими не становятся. "Заре" нужно об этом помнить в следующий раз, когда будет возможность превзойти себя. Доказать самим себе у луганчан в текущем сезоне ещё будет: в полуфинале и потенциальном финале Кубка Украины. Александр Рыженко

Несмотря на поражение, "Ворскла" провела свой стандартный матч

Мы много говорим о "Днепре-1". Команда Игоря Йовичевича прибавила за зиму, стала играть в более вертикальный футбол, который приносит результат. Практически каждая деталька в механизме хорватского тренера находится на своем месте - Юрчук спасает, Пихаленок раздает, Довбик молодец. В субботу днепряне обыграли не кого-нибудь, а полтавскую "Ворсклу", которая на старте кампании стала для зрителей главным открытием первенства. Но как это обычно бывает, бурное начало от парней Максимова сменилось обычной рутиной, не всегда приносящей результат. Так было и в игре против "Днепра-1".

Если отбросить финальный счет, то игра против днепрян не отличалась от матча против "Мариуполя". Более того, в равных составах Полтава создала даже больше моментов, чем неделей ранее. Но если до этого Кулач был в огне, решая в эпизодах на пользу "Ворсклы", то в субботу прежнего запала не было. Иначе как объяснить два нереализованных шанса?

Команда Максимова на протяжении последних туров показывает обычный средненький футбол, в котором чаще всего отличается лишь итоговый счет матча. В игре против днепрян свои полумоменты во втором тайме, и явные голевые возможности в первом, до ума "Ворскла" не довела (рифма). Пора ли бить тревогу, кричя "шеф, усьо пропало"? Конечно, нет. Результаты "бело-зеленых" так и будут меняться, а победы продолжат сменять поражения, что поможет команде расположиться на 5-7 месте. Обидно другое - не так давно мы верили, что им по силам замахнуться на большее. Георгий Грошев

"Колос" выглядит интереснее "Ворсклы" в борьбе за пятое место

Турнирную часть чемпионата Украины прямо сейчас можно разделить на несколько условных групп, которые выкристаллизовались после 18-ти туров. Разумеется, "Динамо" и "Шахтер" ведут борьбу за чемпионство, "Заря" и "Десна" будут бороться за третье место. Теоретически за ними гонятся еще "Ворскла", "Колос" и "Александрия", но именно эти три команды больше подходят на роль главных претендентов на пятую строчку, которая, напомним, позволяет стартовать в Лиге Конференций (при условии, что Кубок выиграет "Динамо" или "Заря"). Полтавчане пока впереди, но я бы не стал считать их фаворитами в этих локальных выборах.

Два тура подряд "Ворскла" и "Колос" играли с одним и тем же соперником - "Мариуполем", который плавно из разряда крепких середняков превращается в команду, которой еще нужно доказать свое право пребывания в элите. Оба победили, но эти победы были совершенно разными. Далеко не факт, что "Ворскле" удалось бы добыть три очка без пенальти и удаление в составе азовцев. А вот Руслан Костышин заманил азовцев в ловушку - тренер ковалевцев оставил Богданова в резерве, но выпустил еще одного быстрого и техничного игрока в атаку - своего сына Дениса. "Мариуполь", как и в Полтаве, попытался играть первым номером и был за это безжалостно наказан. Конечно, "Колос" далеко не безгрешен, о чем свидетельствуют неудачи с "Рухом" и "Ингульцом". Но на дистанции он выглядит более гибким и разнообразным по сравнению с "Ворсклой" и "Александрией". Сергей Швец

"Олимпик" готов разбавить гонку аутсайдеров

По итогам первой части сезона, многие сошлись на мысли, что весной за выживание в УПЛ будут бороться четыре коллектива - "Львов", "Ингулец", "Минай" и "Рух". Да, где-то на дне еще находился "Днепр-1", но эксперты понимали, что негоже находиться им так низко, имея качественный арсенал игроков. Потому и авансом записали в середняки, а не аутсайдеры. Как показало время, сделано это было верно.

Но законы физики говорят, что ничего в этом мире не пропадает бесследно, а просто перерождается в другой вид энергии. Так случилось и в УПЛ, где вместо набравшего ход "Днепра-1" серьезно сдал позиции "Олимпик". Не будем тыкать пальцем в виновников, а также искать пути излечения, а просто повторим известные всем факты. Игорь Климовский неплохо подготовил дончан к старту кампании и на протяжении всей осени, имея в распоряжении Шахаба и еще 12-13 средненьких футболистов, он держался в середине таблице, не теряя шансы даже на пятую строчку. Не так и плохо. Но два поражения в 2021-м году вынудили президента сменить Климовского на Калитвинцева. 52-летний наставник, при всем уважении, не тренировал с 2017-го года, что сходу наталкивает на главный вопрос - "в чем смысл рокировки?".

"Олимпик", несмотря на неплохой матч против "Шахтера", сейчас смотрится одним из худших коллективов УПЛ, который, ко всему прочему, после ухода Шахаба, имеет достаточно посредственный набор исполнителей, на фоне которых "Александрия" в воскресенье напоминала "Баварию" лучших лет. А ведь при Климовском, "Олимпик" команду Шарана разбил в пух и прах за один тайм. Но президенту дончан хотелось больше. И ради этого уволили Климовского. И ради этого назначили Калитвинцева. И ради этого вернули в Украину Яя Туре, с которого и началась черная полоса в жизни клуба. Георгий Грошев

"Минай" не вылетит. Но матч с "Ингульцом" доказал, что без изменений банде Василия Кобина в УПЛ ничего не светит

Вопрос не новый, но всё равно решили его освежить. Неделю назад мы с вами общались на тему пользы ветеранов команды: Милевского, Кожанова, Шиндера и остальных. Говорили, что для игр против условного "Ингульца" мастерства и опыта им хватит.

Что на деле?

Не хватило.

По старанию и отдаче в меньшинстве вопросов практически нет. Да и сам соперник после забитого играл только вокруг своей штрафной и с вертикальными забросами на Ситчинаву, удерживая результат. Но это не отменяет того факта, что команде с таким подбором игроков даже вдесятером нужно уметь забивать одному из аутсайдеров чемпионата. Иначе какой смысл держать в составе "Команду мечты 2010", если она не приносит результат? Думается, эти полгода должны дать понять не только всем ветеранам команды, но и наставнику Василию Кобину, что нужно делать ставку не на своих знакомых, за скиллами которых когда-то сам с поля наблюдал, а на тех, кто сильнее и реально может добывать результат. Александр Рыженко

Фото - Александр Приходько, ФК "Ворскла"