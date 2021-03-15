А может, телеграмму не получили? Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ

Возвращается муж из командировки. "Вот, приеду, а жена в постели с другим. Буду переживать, думать, что она б…ь. Оно мне надо? Отправлю-ка я телеграмму, чтобы предупредить – и на душе спокойнее будет". Отправил, приехал, а жена в постели с другим. "И вправду б…ь! А может, телеграмму не получила?"

При чем здесь этот старинный анекдот, узнаете в свое время.

Для меня тур запомнился, в первую очередь, уверенными победами фаворитов. Можно порассуждать о том, как они им дались, но итоговый счет на табло неумолим. Также отметил бы бескомпромиссность: ни один из поединков не закончился вничью. О доминировании гостей говорить не стану, ибо одним из них формально оказался "Колос" у себя в Ковалевке.

Ну и очередной "зависший" матч – несостоявшееся львовское дерби. Четвертый, если не ошибаюсь, перенос в сезоне не делает чести лиге. И две игры продолжают висеть еще с первого круга.

Заря – Динамо 0:2

Шахтер – Десна 4:0

Ворскла – Днепр -1 0:1

Александрия – Олимпик 2:0

Мариуполь – Колос 1:4

Минай – Ингулец 0:1

Зрелищность. Зачетно. Самым насыщенным событиями стал, как и положено, самый результативный поединок в Ковалевке. Хороши были оба матча с участием топ-четверки. Да и остальные не шибко подкачали. И даже в наименее смотрибельной игре – очередном провинциальном дерби выходцев из первой лиги – до перерыва было довольно весело.

И, конечно, тур украсил целый ряд эстетично исполненных голов. Беседин, Сидорчук, Соломон и компания, Довбик – то, что вспоминается с ходу.

Интрига. Полагаю, быстрее всех взяла быка за рога "Александрия". После ее первого мяча, забитого Бондаренко на 28-й минуте, "Олимпик" ни разу не заронил в зрительскую душу сомнения в этой победе.

Гол Новака вскоре после перерыва, сделавший счет 3:1 в пользу "Колоса", фактически покончил с эффективным сопротивлением "Мариуполя". Еще немного погодя Беседин откроет счет в Запорожье, и участь "Зари" будет предрешена: контрольный выстрел Сидорчука случился три минуты спустя.

"Минай" держался дольше: еще на 74-й минуте Кныш мог сравнять счет. Но и только. Коренной поворот игры в пользу "Шахтера" произошел минутой позже, когда Соломон удвоил счет. И, наконец, Ребенок мог увести от поражения "Ворсклу" аж на 87-й минуте, но в створ не попал.

Логика. Максимально закономерными назову 2:0 в матче "Александрия" - "Олимпик". Многочисленные недомоменты хозяев поля не в счет. В принципе, по игре вполне смотрелась и минимальная победа "Ингульца" над "Минаем".

Что "Шахтер", что "Динамо", по моим скромным подсчетам, "наиграли" на 2:1 в свою пользу. Преимущество "Колоса" над "Мариуполем", если и было, то весьма незначительным – уж никак не на крупный счет.

А вот "Ворскла", как по мне, явно не заслужила поражения. До того как "Днепр" остался в меньшинстве, счет голевых шансов был равен. После этого полтавчане даже "наиграли" на победу.

Судейство. Если бы вы спросили меня, то единственным судейским решением, которое вызвало серьезные вопросы, стало удаление Дугласа в Полтаве на 54-й минуте арбитром Копиевским. К счастью, на результате матча оно не сказалось. Подключаю своего консультанта "районного масштаба" (по версии "диванных" оборзевателей знатоков) – Юстаса.

Момент неоднозначный. Отмечу идеальную позицию судьи. В динамике – нарушение, при повторе видно, что защитник сыграл в мяч, соглашусь со Ступаром.

(В скобках замечу, что, справедливости ради, Дуглас мог получить второе предупреждение еще на полчаса раньше, при 0:0).

Здесь же некоторые сомнения посеяла было 77-я минута, когда не был назначен пенальти в ворота "Днепра" за предполагаемый фол на Челядине. Игрок начал картинно падать до ЛЮБОГО контакта, включая возможную руку на спине.

Пенальти в ворота "Десны" в игре с "Шахтером" казался настолько очевидным, что я даже не собирался об этом спрашивать. Но пришлось, так как штатный эксперт сайта его "забраковал". На связи Юстас и его мнение.

Пенальти имел место быть. Странно только, что его без ВАРа не увидел. Все пенальти можно разделить условно на три вида: явные, неочевидные с признаками, придуманные. Иногда говорят о "чисто формальных" признаках. А что, нужны неформальные? Это тот случай, когда судья с помощью ВАРа ставит неочевидный пенальти, для которого есть основания.

Теперь о штрафном, которого "не было" перед этим, и без него не было бы пенальти. Сыграв в мяч, Огиря врезался левой ногой в Мораеса. Поскользнулся, несчастный случай, но это фол и желтая. В подтверждение сказанного, Юстас Юричу выслал стоп-кадр, на котором четко виден этот эпизод. Но мы не дискутируем с уважаемыми экспертами. Это просто еще одно мнение.

Везение. Дико повезло "Шахтеру" перед самым перерывом, при 1:0. После удара Тотовицкого мяч попал в штангу, затем – в спину Трубину, и от нее опять в штангу. А весьма любопытно было бы взглянуть на развитие событий во втором тайме при ничейном счете.

Можно также вспомнить, как в середине первого тайма, при 0:0, после навеса Лебеденко мяч опустился на перекладину ворот "Александрии" и ушел за пределы поля. Панькив был спокоен, как сто подвалов, но кто его знает… А ведь команда Шарана открыла счет через 4 минуты после этого. Правда, это было все, на что сподобился "Олимпик" за весь матч.

Ну, в Запорожье еще Громов с близкого расстояния вместо ворот расстрелял своего партнера по "Заре". При 0:2, на 80-й минуте. Но здесь как-то слабо верится в то, что этот гипотетический гол что-то изменил бы глобально.

Личности. Вас это удивит, но больше всех визуально по участию в ярких моментах игры мне запомнился александриец Ситало. Ну а с точки зрения зрелищности плюс эффективности, конечно же, следует выделить Костышина-младшего из "Колоса" и Тете – участников трех голов. В пятерку зрительских фаворитов включил бы также Соломона и Сидорчука.

Больше важных сэйвов на счету "олимпийца" Бетима, но все уже при 0:1. А Юрчук и спасал "Днепр" достаточно, и при этом остался "сухим". Посему приоритет у вратарей отдал бы ему.

Симпатии. В первую очередь, на зрителя поработали "Александрия", "Шахтер", "Динамо" и "Колос". Не стал бы выделять кого-либо из них особо, ибо каждый был смотрибелен в своем роде и в силу своих возможностей.

Главное разочарование тура – "Олимпик". В Александрии его валтузили, как хотели. То ли отголоски скандала в прошлом туре сказываются, то ли потерянная сумма потенциальных премиальных. Но это была бледная тень команды, игравшей неделю назад с "Шахтером". Другим слабым звеном по-прежнему смотрится "Минай". Правда, это в отсутствие "Львова".

Таблица. Две семиочковые трещины, образовавшиеся в таблице, не могут радовать. На столько теперь третья команда отстает от второй, а нижняя половина команд – от верхней. Можем ли мы говорить, что уже точно определен дуэт, стремящийся в Лигу чемпионов, и круг соискателей путевок в Лигу Европу? Думаю, с большой долей вероятности, да.

Вновь в деле "Александрия" и "Колос". Из "нижних" теоретически способен вмешаться в спор за Европу бодро вышагивающий "Днепр". А вот двум, извините за набрыдшую банальность, грандам конкуренцию вряд ли кто-то составит. Что и не должно удивлять, разумеется. И все бы ладно, если бы наши первые парни на деревне не выглядели откровенно …надцатыми в городе.

Отметим успех "Ингульца", чья вторая победа в истории в УПЛ была солиднее первой и позволила укрепить позиции в битве "за крышку люка". Поменявший коней на переправе "Олимпик" и "Мариуполь", для которого нынче вся жизнь – одна сплошная переправа, медленно сползают вниз.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 18 13 4 1 38-13 +25 43 2 Шахтер 18 11 6 1 40-12 +28 39 3 Заря 17 9 5 3 31-13 +18 32 4 Десна 18 8 6 4 27-18 +9 30 5 Ворскла 18 7 7 4 24-15 +9 28 6 ФК Александрия 18 7 5 6 26-21 +5 26 7 Колос 18 6 8 4 25-19 +6 26 8 СК Днепр-1 18 5 4 9 23-30 -7 19 9 ФК Мариуполь 18 4 5 9 17-28 -11 17 10 Олимпик 17 5 2 10 22-30 -8 17 11 Ингулец 18 2 10 6 16-27 -11 16 12 Рух 17 2 7 8 15-31 -16 13 13 ФК Минай 17 3 4 10 12-33 -21 13 14 ФК Львов 16 3 3 10 11-37 -26 12

Анонсы. Мой фаворит, с оглядкой на таблицу, центральный матч тура: "Колос" - "Заря". Достаточно интригует и вывеска "Десна" - "Днепр". Любопытно, сколько в этих играх будет футбола на фоне неизбежной борьбы за результат? Ибо третья пара – "Ингулец" с "Александрией" уж очень вряд ли побалует нас зрелищем.

"Мариуполь" кажется явно сильнее "Миная", но кто его знает, как там карта ляжет – а в случае победы команда Кобина вплотную приблизится к команде Маркевича-младшего. "Ворскла" должна по идее управиться с "Олимпиком". Ну и навскидку не видится проблем у лидеров со сладкой парочкой из Львова.

Для них ведь главное – победа в чемпионате, не правда ли? Читай между строк – Лига чемпионов. А ради такой цели не грех и пожертвовать Лигой Европы, изменить ей с УПЛ – приходит в голову крамольная мысль, глядя на нашу беспомощность в последних международных матчах. И в этой связи мне уже интереснее посмотреть ответные игры. А вдруг они телеграмму не получили?