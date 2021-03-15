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"Нет никаких поводов для оправданий" - защитник Ворсклы недоволен игрой команды в матче с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла выдала не лучший матч

"Нет никаких поводов для оправданий" - защитник Ворсклы недоволен игрой команды в матче с Днепром-1

vorskla.com.ua

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Сергей Яворский в эфире ТК "Футбол" подвел итог матча против "Днепра-1", который закончился в пользу команды Йовичевича (1:0).

"Неудачный матч - поражение. Нет никаких поводов для оправданий. Проиграли полностью первый тайм. Во втором проснулись, кроме того, помогло удаление. Не знаю, было ли удаление или нет. Пацаны с "Днепра-1" кричали, что не было.

Удаление нам помогло, но особой остроты это не создало. Пару моментов было, полумоменты, можно сказать. Поздравляю "Днепр-1" с победой", - сказал Яворский.

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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