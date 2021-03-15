Ярославский: О Зеленском еще рано говорить - ему нужно дать время

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который недавно заявил о желании реанимировать клуб, рассказал, почему закончил политическую карьеру.

- Почему с 2004 года вы больше не в политике?

- Я тогда поставил точку в этом эксперименте. Я не считаю себя тем, кто может в политике что-то сделать полезное. Я себя вижу в бизнесе и только в бизнесе. Связка политики и бизнеса - это коррупция в чистом виде.

Я не являюсь другом ни одного из президентов Украины. У настоящего президента не должно быть друзей. Должны быть государственные интересы и никаких друзей. Друзья президента - это коррупция.

О Зеленском еще рано говорить. Ему нужно дать время. Всё скажут о себе результаты. Пока результаты предыдущих его коллег, скажем так, неутешительны. Украина потеряла целые отрасли промышленности, 20 миллионов населения. Пока Украина теряет, скажем так. И сегодня теряет. Посмотрим, остановится ли это падение. Какой у него будет результат: он остановит падение, продолжит падение или обеспечит подъем?

- Вы какой из вариантов прогнозируете?

- Мне сложно говорить. Я бы не хотел пока говорить. Утешительного не скажу, а заранее говорить оценки я не хочу.