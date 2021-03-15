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Ярославский: О Зеленском еще рано говорить - ему нужно дать время
Бизнесмен говорит, что не собирается идти в политику
Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который недавно заявил о желании реанимировать клуб, рассказал, почему закончил политическую карьеру.
- Почему с 2004 года вы больше не в политике?
- Я тогда поставил точку в этом эксперименте. Я не считаю себя тем, кто может в политике что-то сделать полезное. Я себя вижу в бизнесе и только в бизнесе. Связка политики и бизнеса - это коррупция в чистом виде.
Я не являюсь другом ни одного из президентов Украины. У настоящего президента не должно быть друзей. Должны быть государственные интересы и никаких друзей. Друзья президента - это коррупция.
О Зеленском еще рано говорить. Ему нужно дать время. Всё скажут о себе результаты. Пока результаты предыдущих его коллег, скажем так, неутешительны. Украина потеряла целые отрасли промышленности, 20 миллионов населения. Пока Украина теряет, скажем так. И сегодня теряет. Посмотрим, остановится ли это падение. Какой у него будет результат: он остановит падение, продолжит падение или обеспечит подъем?
- Вы какой из вариантов прогнозируете?
- Мне сложно говорить. Я бы не хотел пока говорить. Утешительного не скажу, а заранее говорить оценки я не хочу.
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