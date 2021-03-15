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Ярославский: О Зеленском еще рано говорить - ему нужно дать время

Премьер-лига
(1 голосов)

Бизнесмен говорит, что не собирается идти в политику

Ярославский: О Зеленском еще рано говорить - ему нужно дать время

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который недавно заявил о желании реанимировать клуб, рассказал, почему закончил политическую карьеру.

- Почему с 2004 года вы больше не в политике?

- Я тогда поставил точку в этом эксперименте. Я не считаю себя тем, кто может в политике что-то сделать полезное. Я себя вижу в бизнесе и только в бизнесе. Связка политики и бизнеса - это коррупция в чистом виде.

Я не являюсь другом ни одного из президентов Украины. У настоящего президента не должно быть друзей. Должны быть государственные интересы и никаких друзей. Друзья президента - это коррупция.

О Зеленском еще рано говорить. Ему нужно дать время. Всё скажут о себе результаты. Пока результаты предыдущих его коллег, скажем так, неутешительны. Украина потеряла целые отрасли промышленности, 20 миллионов населения. Пока Украина теряет, скажем так. И сегодня теряет. Посмотрим, остановится ли это падение. Какой у него будет результат: он остановит падение, продолжит падение или обеспечит подъем?

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- Вы какой из вариантов прогнозируете?

- Мне сложно говорить. Я бы не хотел пока говорить. Утешительного не скажу, а заранее говорить оценки я не хочу.

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В статье: Александр Ярославский Владимир Зеленский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (15)
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kukarekin (Одесса)
15.03.2021 в 19:18
Забрать у олигархов все СМИ, каналы
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0
0
kukarekin (Одесса)
15.03.2021 в 19:16
Об этом должен судить народ, а не олигарх! Олигархов за граты!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 19:12
Якщо дати їм ще більше часу то країна може припинити існування або занепасти. Біда у тому, що він нічому не вчиться і не бажає
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 19:10
По ходу лозунги о Металлисте будут на том же уровне что и время для Зеленского...
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0
0
pilips111 (Чернигов)
15.03.2021 в 18:57
Лет 15? С конфискацией)
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+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.03.2021 в 18:24
Еще не все под себя подмял)
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
15.03.2021 в 18:21
Дайте йому ще 100 днів. Він навчиться
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+2
0
aleks68
15.03.2021 в 18:15
"ему нужно дать время"?медведя проще научить ездить на велосипеде в цирке.с зеленским даже это бесполезно.слишком любит красоваться на публике и трепать языком.проще дать пинка под зад так лучше для страны
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+5
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.03.2021 в 18:33
Ага. Одному уже дали пинка. И что Лучше стало?
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0
-2
krakow (Херсон)
15.03.2021 в 18:45
Для какой страны?
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 19:13
Для України
0
0
football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 18:06
Какое ему еще время надо???!! адекватные люди и так об этом персонаже все поняли за первые пол года его "работы" . Все что обещал -- ни**я не сделал. Особенно по людям ударило, то это этот клоун взвентил тарифы до небывалых высот. И продолжает это делать.
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+7
-2
тутти-10 (Сумська область)
15.03.2021 в 18:23
Алекватні люди зрозуміли про цього персонажа ще тоді, коли воно бігало по стадіону і відосіки записувало)
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+7
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.03.2021 в 18:37
Ты думаешь ему легко. Сколько в стране мразей подкацапских. Корона, война. Но все равно что то да делает. Уже есть Крымская платформа, да она наверное Крым не вернёт но точно подпортит сон Путлеру. А с войной на Донбассе одним желанием одной из сторон не обойтись.
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+1
-2
c99baf (Харьков)
15.03.2021 в 18:49
У тебя шо,растяжение мозга?
+1
0


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