Президент Днепра-1: Моя мечта - гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза в интервью ТК "Футбол" рассказал о своих мечтах и опроверг слухи о поиске нового главного тренера.

"Моя основная мечта - гимн Лиги чемпионов на "Днепр-Арене". Там простых соперников не бывает. Если мы не можем выиграть у "Ворсклы", "Динамо" и "Шахтера", то зачем мечтать о Лиге чемпионов?

Сейчас наша команда прогрессирует. Я полностью доверяю тренерскому штабу Йовичевича. Это самое главное, несмотря на разные новости о переговорах На сегодня эта история с поиском тренеров закрыта, я доверяю Игорю. Его импульсивность и энергетика невероятны", - заявил Береза.

Напомним, что после 18-го тура "Днепр-1" расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.