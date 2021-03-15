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Президент Днепра-1: Моя мечта - гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене

Премьер-лига
(2 голосов)

Мечты и чаяния Юрия Березы

Президент Днепра-1: Моя мечта - гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза в интервью ТК "Футбол" рассказал о своих мечтах и опроверг слухи о поиске нового главного тренера.

"Моя основная мечта - гимн Лиги чемпионов на "Днепр-Арене". Там простых соперников не бывает. Если мы не можем выиграть у "Ворсклы", "Динамо" и "Шахтера", то зачем мечтать о Лиге чемпионов?

Сейчас наша команда прогрессирует. Я полностью доверяю тренерскому штабу Йовичевича. Это самое главное, несмотря на разные новости о переговорах На сегодня эта история с поиском тренеров закрыта, я доверяю Игорю. Его импульсивность и энергетика невероятны", - заявил Береза.

Напомним, что после 18-го тура "Днепр-1" расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
ТК Футбол

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