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Президент Днепра-1: Моя мечта - гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене
Мечты и чаяния Юрия Березы
Почетный президент "
"Моя основная мечта - гимн Лиги чемпионов на "Днепр-Арене". Там простых соперников не бывает. Если мы не можем выиграть у "Ворсклы", "Динамо" и "Шахтера", то зачем мечтать о Лиге чемпионов?
Сейчас наша команда прогрессирует. Я полностью доверяю тренерскому штабу Йовичевича. Это самое главное, несмотря на разные новости о переговорах На сегодня эта история с поиском тренеров закрыта, я доверяю Игорю. Его импульсивность и энергетика невероятны", - заявил Береза.
Напомним, что после 18-го тура "Днепр-1" расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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