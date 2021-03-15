Олимпик требует от УАФ проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи

"Олимпик" обратился в КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучи Лучано.

Клуб апеллирует к распечаткам рабочего телеграм-чата главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано и подчиненных ему арбитров, которые были ранее опубликованы журналистом Константином Андриюком.

"Олимпик" считает необходим проведение тщательного расследования фактов, которые содержатся в данных материалах и обратились с официальным заявлением об этом в КДК УАФ.

Донецкий клуб просит расследовать поведение Лучи как такое, что нарушает морально-этические принципы, вредит имиджу украинского футбола, а также просит провести расследование на счет возможного влияния Лучи на результаты матчей.