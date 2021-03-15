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Олимпик требует от УАФ проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи
Клуб апеллирует к высказываниям функционера в рабочем чате
uaf.ua
"Олимпик" обратился в КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучи Лучано.
Клуб апеллирует к
"Олимпик" считает необходим проведение тщательного расследования фактов, которые содержатся в данных материалах и обратились с официальным заявлением об этом в КДК УАФ.
Донецкий клуб просит расследовать поведение Лучи как такое, что нарушает морально-этические принципы, вредит имиджу украинского футбола, а также просит провести расследование на счет возможного влияния Лучи на результаты матчей.
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