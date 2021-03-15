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Олимпик требует от УАФ проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб апеллирует к высказываниям функционера в рабочем чате

Олимпик требует от УАФ проверить факты неспортивного поведения Лучано Лучи

uaf.ua

Новина українською

"Олимпик" обратился в КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучи Лучано.

Клуб апеллирует к распечаткам рабочего телеграм-чата главы комитета арбитров УАФ Лучи Лучано и подчиненных ему арбитров, которые были ранее опубликованы журналистом Константином Андриюком.

"Олимпик" считает необходим проведение тщательного расследования фактов, которые содержатся в данных материалах и обратились с официальным заявлением об этом в КДК УАФ.

Донецкий клуб просит расследовать поведение Лучи как такое, что нарушает морально-этические принципы, вредит имиджу украинского футбола, а также просит провести расследование на счет возможного влияния Лучи на результаты матчей.

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В статье: Олимпик (Донецк) Лучано Лучи
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (5)
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Besedin
15.03.2021 в 19:17
Как много людей разбираются в правилах! Все,но только не судьи)) П...деть не мешки ворочать.....
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IhorSt (Львів)
15.03.2021 в 19:17
А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят:):).....Мы просим вас, уймитесь, дорогие Те, кто едят - ведь это ж... власть имущиеА вы, прошу прощенья, кто такие?!! Найстрашніше, що проблему заговорять... Як там правильно? "Сейчас я разберусь как следует и накажу кого попало". От ніяк не зрозумію лтше дописувачів, які вигороджують УАФ... Та хто таке це Павелко? Що воно зробило для нашого футболу? І всі ведуть себе, як страуси... Або ще гірше - як дрібні шавки.
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kotіgorok (Чернiгiв)
15.03.2021 в 19:13
"Surkis is remained at the stone age" - 100%!
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Dardolis (Первомайск)
15.03.2021 в 18:32
Сегодня от Гельзина много инфы вышло и про обеды с виски перед матчем тоже не забудьте написать. Людям интересно)
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+3
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.03.2021 в 18:32
Ага они что сами под себя копать будут? Это одна мафия
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+2
-1


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