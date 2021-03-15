Лучи: Клубы требуют моей отставки? Это незаконно и невозможно

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему клубы не могут влиять на работу судейского корпуса в Украине.

- Что вы сделаете, если, к примеру, семь клубов потребуют вашей отставки?

– Вы не хотите понять? Это незаконно и невозможно. У клубов нет власти в этих вопросах.

Клубы не имеют права вмешиваться в вопросы судейства. Это прописано в статье 3-й регламента ФИФА по вопросам арбитража:

"Организация структуры, развитие, а также разработка нормативных положений системы арбитража должны совершаться исключительно под контролем национальной ассоциации, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть подданы любому влиянию или контролю со стороны других органов, таких, как лиги, объединения или государственные структуры»"

Они просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров.

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- Возможно, пришло время изменений?

– Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только ФИФА может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные.

- А что по поводу вашего отчета о своей деятельности на посту главы комитета арбитров?

– Обычно я отчитываюсь перед Павелко, а не перед УПЛ или клубами. Это требование не имеет под собой юридического основания. Клубы не могут контролировать комитет арбитров.