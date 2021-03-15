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Лучи: Клубы требуют моей отставки? Это незаконно и невозможно

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава украинского судейского корпуса рассказал, почему клубы не могут влиять на судейский комитет

Лучи: Клубы требуют моей отставки? Это незаконно и невозможно

Новина українською

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал, почему клубы не могут влиять на работу судейского корпуса в Украине.

- Что вы сделаете, если, к примеру, семь клубов потребуют вашей отставки?

– Вы не хотите понять? Это незаконно и невозможно. У клубов нет власти в этих вопросах.

Клубы не имеют права вмешиваться в вопросы судейства. Это прописано в статье 3-й регламента ФИФА по вопросам арбитража:

"Организация структуры, развитие, а также разработка нормативных положений системы арбитража должны совершаться исключительно под контролем национальной ассоциации, и ни при каких обстоятельствах они не могут быть подданы любому влиянию или контролю со стороны других органов, таких, как лиги, объединения или государственные структуры»"

Они просто тратят время. Только УАФ отвечает за комитет арбитров.

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- Возможно, пришло время изменений?

– Это так по-украински. Когда во всем мире иначе. Только ФИФА может менять правила, а не президент одного клуба. Эти требования неправомерные.

- А что по поводу вашего отчета о своей деятельности на посту главы комитета арбитров?

– Обычно я отчитываюсь перед Павелко, а не перед УПЛ или клубами. Это требование не имеет под собой юридического основания. Клубы не могут контролировать комитет арбитров.

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В статье: Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (14)
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Liverpool 333 (Кировоград )
15.03.2021 в 21:55
Пока Павелка к черту не уберут, ничего не поменяется
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0
0
янковский ян (Запорожье)
15.03.2021 в 21:36
Ужас. Человек чувствует поддержку павелко и просто всем в открытую говорит. Пошли вы все на....
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.03.2021 в 21:35
Хто би сумнівався. Корупціонер павелко пригрів цього макаронника.
Ответить
+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
15.03.2021 в 21:26
Клуби нічого не можуть? А хто платить арбітрам ? Дядя Вася?
Ответить
+4
0
Besedin
15.03.2021 в 21:20
Всё правильно,нужен контроль без эмоций! А то продажный президент продажного клуба( вспомним о договорняках на контору)начинает волну... матерись при своей семье,и смотри на их реакцию,если ты дегенерат!
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+1
-6
sergkir
15.03.2021 в 21:17
По стране уже больше года слышны не довольства и неудовлетворительная работа футбольных арбитров ещё плюсом к этому система WAR. А УАФ ни сном ни духом ничего не слышали и ничего не знали. Особенно в последние пару тройку туров полная вакханалия. И когда уже у Гельзина лопнуло терпение опачки проснулись и пальчиком пожурили, штрафы наложили и обещают пожизненную дисквалификацию! Ах да ещё и нас трогать и увольнять у вас нет полномочий! Не сметь кричать на царя! Холопы
Ответить
+5
0
Kristo (Львов)
15.03.2021 в 20:58
Как он может отказаться от такой халявной работы?
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 20:44
Если тебя фаны каждый день будут яйцами закидывать, сам свалишь.
Ответить
+4
0
prostors (Вольногорск)
15.03.2021 в 20:25
Значит надо разогнать УАФ с Павелко. А потом к Лучи. Надо разнести этот змеиный гадюшник.
Ответить
+14
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.03.2021 в 20:20
Я ж писав кілька днів тому, що у старого манія, комплекс імператора: "Государство - это я."
Ответить
+9
0
Bonus (Львів)
15.03.2021 в 20:00
От, макарон гнилий, розплакався "це незаконно, неможливо", знає, що більше в світі дураків нема, щоб такі гроші йому платити за імітацію роботи. Якщо він такий крутий суддівський професіонал-ментор, то чому тоді наші арбітри не судять у фінальних частинах чемпіонатів світу, Європи, ліги чемпіонів?
Ответить
+14
0
football_soccer (Украина)
15.03.2021 в 19:51
""Возможно, пришло время изменений?– Это так по-украински. Когда во всем мире иначе """ старый пердун кормится в нашей стране, и при этом еще и бычит на людей и страну.
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+15
0
Papaye (Dnipro)
15.03.2021 в 19:58
Тоже сильно в глаза бросилось
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+11
0
IhorSt (Львів)
15.03.2021 в 19:49
Чернь бунтує?? Цить, кріпаки.
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+3
0


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