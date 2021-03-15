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Беседин забил свой 30-й гол в УПЛ
29 за Динамо, и 1- за Металлист
fcdynamo.kiev.ua
24-летний форвард забил 29 мячей в составе киевского "Динамо", а еще один - в харьковском "Металлисте".
Свой дебютный гол в чемпионатах Беседин провел 11 мая 2015 года в составе "Металлиста" в домашнем матче с "Волынью" (3:3).
Таким образом, Артем по количеству голов в чемпионатах Украины в составе "Динамо" опередил Исмаэля Бангура, Клебера и Флорина Черната, имеющих по 28 забитых мячей.
На три гола в динамовском зачете голеадоров в чемпионатах Украины Беседина опережает Тибериу Гиоане, в активе которого - 32 успешных выстрела и общее 14-е место.
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