Беседин забил свой 30-й гол в УПЛ

Первый гол в ворота "Зари" в матче 18-го тура УПЛ стал для динамовца Артема Беседина 30-м забитым мячом в розыгрышах украинской Премьер-лиги.

24-летний форвард забил 29 мячей в составе киевского "Динамо", а еще один - в харьковском "Металлисте".

Свой дебютный гол в чемпионатах Беседин провел 11 мая 2015 года в составе "Металлиста" в домашнем матче с "Волынью" (3:3).

Таким образом, Артем по количеству голов в чемпионатах Украины в составе "Динамо" опередил Исмаэля Бангура, Клебера и Флорина Черната, имеющих по 28 забитых мячей.

На три гола в динамовском зачете голеадоров в чемпионатах Украины Беседина опережает Тибериу Гиоане, в активе которого - 32 успешных выстрела и общее 14-е место.